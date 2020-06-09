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Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
К концу вторника, 9 июня, и в течение среды, 10 июня, в западных регионах и Киеве прогнозируются шквалы.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, на западные области Украины в ближайшее время обрушатся грозы, местами град и шквалы 17−22 м/с, пройдут сильные дожди.
А официальный сайт Киевской городской госадминистрации информирует, в столице до конца среды, 9 июня, порывы ветра составят 15−18 м/с (желтый уровень опасности).
В связи с этим специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендуют:
- плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые ветер может унести наружу;
- на улице держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;
- при особо сильном ветре укрываться в ближайшем здании.
Ранее сообщалось, что смерч высотой в сотни метров пронесся по Запорожской области.575
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