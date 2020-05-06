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Страшное зрелище: огромный смерч пронесся в Запорожской области (фото, видео)
Вечером 5 мая жители Мелитопольского района наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров, уходя в облака. На Пасху пылевой вихрь пронесся в поле под Киевом.
Огромная воронка появилась под Мелитополем возле села Степное накануне грозы и очень напугала местных жителей, которые в последнее время все чаще видят подобные сюрпризы природы.
К счастью, вихрь прошел стороной вдали от жилья и не принес разрушений.
Видео и фото опубликовало издание «РИА Мелитополь».
Напомним, пылевая буря в Житомирской области превратила поле в пустыню, засыпанную песком. Экологи считают, что пылевые бури в Украине участятся, а провоцирующими факторами станут бесснежная зима и малое количество осадков весной.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.