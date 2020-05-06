Страшное зрелище: огромный смерч пронесся в Запорожской области (фото, видео)

Происшествия

Вечером 5 мая жители Мелитопольского района наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров, уходя в облака. На Пасху пылевой вихрь пронесся в поле под Киевом.

Огромная воронка появилась под Мелитополем возле села Степное накануне грозы и очень напугала местных жителей, которые в последнее время все чаще видят подобные сюрпризы природы.

К счастью, вихрь прошел стороной вдали от жилья и не принес разрушений.

Видео и фото опубликовало издание «РИА Мелитополь».



Напомним, пылевая буря в Житомирской области превратила поле в пустыню, засыпанную песком. Экологи считают, что пылевые бури в Украине участятся, а провоцирующими факторами станут бесснежная зима и малое количество осадков весной.

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