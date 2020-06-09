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На юге Европы выпал снег (фото, видео)
На юге Европы в июне неожиданно выпал снег. Обильные снегопады засыпали карликовое государство Андорру, которое находится в Пиренеях между Испанией и Францией. Местные жители поделились фотографиями и видео в соцсетях.
Климат в Андорре довольно мягкий. Обычно дневная температура воздуха летом составляет в среднем 22 градуса тепла. Летний снег — достаточно необычное явление для этой страны, известной своими горнолыжными курортами.
BONNE SOIRÉE— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 7, 2020
Pas grand chose de neuf cette semaine un temps instable et frais❄️ici actu à 2100m environ
Alors restons au coin du feu! @elprovencal #pasdelacasa #andorra pic.twitter.com/tEEw7L80uK
#envalira #andorra @anamachado65 pic.twitter.com/LFqxSu84Dw— Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020
❄️ Nevadeta guapa, guapa! ❄️— Andorra Lovers (@AndorraLovers) June 7, 2020
#Andorra Lovers | @alexmegapc pic.twitter.com/3ROHq2zjeQ
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во второй день лета под Киевом внезапно выпал снег.163
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