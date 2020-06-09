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Мир

На юге Европы выпал снег (фото, видео)

16:01 9 июня 2020
Снег в Андорре

На юге Европы в июне неожиданно выпал снег. Обильные снегопады засыпали карликовое государство Андорру, которое находится в Пиренеях между Испанией и Францией. Местные жители поделились фотографиями и видео в соцсетях.

Климат в Андорре довольно мягкий. Обычно дневная температура воздуха летом составляет в среднем 22 градуса тепла. Летний снег — достаточно необычное явление для этой страны, известной своими горнолыжными курортами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во второй день лета под Киевом внезапно выпал снег.

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