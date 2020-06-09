Украина

В райцентре на Черкасщине коронавирусом заболели десятки пациентов психоневрологического интерната

Еще один интернат в Украине оказался крайне уязвимым для коронавирусной инфекции. Всплеск заболеваемости зарегистрирован в психоневрологическом интернате в Золотоноше Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

Первой заболевшей предположительно стала сотрудница интерната, а уже от нее заразились подопечные лица. Из 26 пациентов заведения у 21 человека подтвержден COVID-19.

Сейчас в интернате проводится дезинфекция, усилен карантин, организовано круглосуточное дежурство персонала. В интернате работают семейные врачи из Золотоноши. Состояние больных оценивается как удовлетворительное, лечиться пациенты будут, не покидая заведение.

С начала вспышки в области зарегистрировано 490 случаев коронавирусной инфекции. 346 человек уже считаются выздоровевшими.

Напомним, ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в психиатрической больнице в поселке Олыка под Луцком и в Пески-Радьковском психоневрологическом интернате в Харьковской области.

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