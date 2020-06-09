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Создание "венгерского" района в Закарпатье: чего стоит опасаться Украине
Учитывая настроения в Закарпатье, появление там особого Береговского района будет геополитической ошибкой Украины и заложит фундамент для будущих административно-территориальных проблем. Такое мнение высказал известный писатель Андрей Любка из Закарпатья, комментируя проект Минрегиона по переформатированию районов.
Любка считает, что власть Украины решила пойти на уступки Венгрии, чтобы продемонстрировать хоть какую-то «победу» на внешнеполитическом фронте. Писатель не видит других версий формирования на границе огромного Береговского района да еще и с преобладанием среди населения этнических венгров.
«В проектах децентрализации эксперты отмечали, что укрупнять районы по этническому признаку — большая ошибка. И, например, Береговский район предлагали объединить с Иршавским или Мукачевским, то есть включить населенные пункты с украинским населением. К сожалению, позицию экспертов отклонили в угоду геополитическим торгам Зеленского», — пишет Любка в своей колонке для Радио Свобода.
Писатель уточняет, что не считает появление Береговского района трагедией. «Но обстоятельства и ситуации меняются, поэтому нельзя исключать, что в будущем, особенно в случае геополитических катаклизмов, такая административная единица станет причиной проблем. И о таком стоит думать заранее, а не анализировать постфактум», — добавил он.
Любка предупреждает, что создание Береговского района может стать плохим прецедентом не только для Закарпатья. «Появление отдельных „этнических“ районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине», — предостерегает писатель.
Напомним, осенью 2018 года в Украине разгорелся скандал, когда в сети всплыло видео о раздаче венгерских паспортов в консульстве в Берегово. Тогда Украина не исключала, что может применить санкции по отношению к консулу Венгрии.197
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!