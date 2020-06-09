Модель Бар Рафаэли получила девять месяцев общественных работ, а ее мать села в тюрьму (фото)

Шоу-бизнес

Известная израильская модель Бар Рафаэли и ее мать Ципи Рафаэли, которая также является агентом дочери, подписали соглашение с прокуратурой о признании своей вины в уклонении от уплаты налогов. В рамках сделки Ципи, которая взяла на себя часть вины за правонарушения дочери, проведет в тюрьме 16 месяцев. Сама 35-летняя Бар получила девять месяцев общественных работ. Кроме того, Бар и ее матери предстоит выплатить штраф в размере 725 тысяч долларов каждой, а также передать в казну Израиля налоги, которые они задолжали, на сумму 2,8 миллиона долларов.

Судебное разбирательство в отношении Рафаэли длилось 17 месяцев. Модель обвинили в том, что она не платила налоги со своих доходов в период с 2009 по 2012 год, а мать покрывала ее, покупая на свое имя недвижимость и ценные вещи.

Бар и Ципи

Время, о котором идет речь в судебном разбирательстве, приходится на тот период жизни звезды, когда она встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо и проживала в США. Израильские власти, однако, отказались принять аргументы модели, которая утверждала, что зарабатывала деньги, проживая за пределами страны. Судья счел, что тот факт, что Бар Рафаэли жила в доме американского актера, не делает этот дом ее постоянным местом жительства. И что ее отношения с актером нельзя было назвать семейными.

Роман Рафаэли с Ди Каприо начался в 2006 году и, продолжаясь с перерывами, окончательно завершился в 2011-м. С 24 сентября 2015 года Бар замужем за бизнесменом Ади Эзра, которому она родила троих детей.

Бар и Леонардо Ди Каприо

Бар Рафаэли, как сообщали «ФАКТЫ», была одной из ведущих песенного конкурса «Евровидение-2019», который проходил в Тель-Авиве.



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