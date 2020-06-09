Газманов рассказал, как пережил клиническую смерть в Крыму

Шоу-бизнес

Российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину, рассказал, как пережил клиническую смерть.

68-летний «есаул российской эстрады» разоткровенничался на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1». Он отметил, что клиническую смерть пережил в знаменитом детском лагере «Артек» в Крыму.

Читайте также: Известный продюсер Максим Фадеев пережил клиническую смерть

«Как-то я, уже будучи известным человеком, давал там интервью. Я стоял, держал в руке микрофон. Подъехал автобус с телевизионной группой. Ребята попросили меня взять другой микрофон, чтобы сделать звук громче. Я взял его, а что было после — не помню. Оказывается, меня хорошенько ударило током, который прошел по всему телу. Я увидел себя сверху», — подчеркнул Газманов.

По его словам, тогда он подумал, сколько еще не спел и не написал, поэтому «вернулся на землю».

Напомним, что ранее Газманов перенес сложную операцию — ему удалили опухоль.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter