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Газманов рассказал, как пережил клиническую смерть в Крыму
Российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину, рассказал, как пережил клиническую смерть.
68-летний «есаул российской эстрады» разоткровенничался на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1». Он отметил, что клиническую смерть пережил в знаменитом детском лагере «Артек» в Крыму.
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«Как-то я, уже будучи известным человеком, давал там интервью. Я стоял, держал в руке микрофон. Подъехал автобус с телевизионной группой. Ребята попросили меня взять другой микрофон, чтобы сделать звук громче. Я взял его, а что было после — не помню. Оказывается, меня хорошенько ударило током, который прошел по всему телу. Я увидел себя сверху», — подчеркнул Газманов.
По его словам, тогда он подумал, сколько еще не спел и не написал, поэтому «вернулся на землю».
Напомним, что ранее Газманов перенес сложную операцию — ему удалили опухоль.23
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