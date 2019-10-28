Известный продюсер Максим Фадеев пережил клиническую смерть

Шоу-бизнес

Продюсер группы SEREBRO Максим Фадеев, объявивший о роспуске коллектива и его переформатировании, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Недавно Макс пережил очередной сердечный приступ. Продюсер признался, что проблемы со здоровьем испытывает с детства. Он родился с тяжелым пороком сердца.

«Проблемы с сердцем у меня были всегда. У меня дефект межжелудочковой перегородки — врожденный порок сердца. А в 17 лет врачи буквально вернули меня с того света», — откровенно признался Фадеев ведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Фадеев рассказал, что пережил клиническую смерть, врачи буквально вытащили его с того света.

«Мне делали открытую полостную операцию на сердце. Тебя разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу. Вместо восьми часов операция продлилась 16. Я тогда на три минуты пережил клиническую смерть. Врач спасла мне жизнь, сделав прямой массаж сердца», — сказал Максим.

Как признается продюсер, после операции он повзрослел, его жизнь кардинально изменилась. Он не мог заниматься многими вещами, отказался от занятий спортом. Тогда он еще больше увлекся музыкой.

Сейчас, признается продюсер, он не может похвастаться богатырским здоровьем. Точнее, чувствует он себя совсем неважно.

«Сердце сегодня совсем не то. Вот прямо совсем», — добавил Фадеев.

Напомним, сейчас серьезные проблемы со здоровьем испытывает известная актриса Анастасия Заворотнюк. Говорят, у нее диагностировали опухоль головного мозга. Актриса проходит курс лечения в частной подмосковной клинике. Родные ее состояние не комментируют.

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