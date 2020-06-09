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Украина

Обошлось без ультиматумов: как Россия отреагировала на участие переселенцев в работе ТКГ

22:31 9 июня 2020
Флаги

Украина ведет диалог с Российской Федерацией по поводу включения в трехстороннюю контактную группу первых четырех представителей — переселенцев из ОРДЛО. При этом журналист Денис Казанский рассказал «ФАКТАМ» о перспективах своей деятельности в ТКГ.

Как сообщил в интервью LIGA.net первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, ультиматума со стороны России нет.

«Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин дал каждому слово, они представились, и сейчас идет уже живое общение», — сказал Резников.

По его словам, россияне задержали включение на 30 минут, сославшись на технические проблемы.

«Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что Рада сообщит условия, при которых могут быть проведены выборы на Донбассе.

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