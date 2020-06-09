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Обошлось без ультиматумов: как Россия отреагировала на участие переселенцев в работе ТКГ
Украина ведет диалог с Российской Федерацией по поводу включения в трехстороннюю контактную группу первых четырех представителей — переселенцев из ОРДЛО. При этом журналист Денис Казанский рассказал «ФАКТАМ» о перспективах своей деятельности в ТКГ.
Как сообщил в интервью LIGA.net первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, ультиматума со стороны России нет.
«Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин дал каждому слово, они представились, и сейчас идет уже живое общение», — сказал Резников.
По его словам, россияне задержали включение на 30 минут, сославшись на технические проблемы.
«Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром», — отметил Резников.
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