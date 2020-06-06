Отдать контроль ОБСЕ: в Раде назвали условия проведения выборов на Донбассе

Украина

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Андрей Костин заявил о том, что обсуждение выборов на Донбассе не может происходить без обсуждения обеспечения компонента безопасности их проведения.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По мнению Костина, выборы могут пройти только, если на оккупированных территориях будет безопасная ситуация, а процесс волеизъявления возьмет под свой контроль миссия ОБСЕ.

«Каждый раз, когда мы обсуждаем в политической подгруппе, в том числе вопросы украинских законов и модальности выборов, мы в первую очередь говорим о том, что любые выборы могут состояться на временно оккупированных территориях только если там будет безопасная ситуация. Только если сам процесс выборов и день выборов и подсчет голосов буду контролироваться миссиями ОБСЕ», — сказал Костин.

При этом он предложил вернуться к комплексу минских договоренностей и коммюнике лидеров Нормандского формата

В то же время, отметил нардеп, российская сторона пока не заинтересована в прекращении огня, и Украина всегда поднимает этот вопрос на политической подгруппе ТКГ.

«Вопрос заключается в том, что прекращение огня — это то, в чем сегодня не заинтересована российская сторона. Этот вопрос — другая сторона всегда обходит. Несколько раз было так, что они говорят «а это другая подгруппа по безопасности», — заявил Костин.

Напомним, ранее в партии «Слуга народа» поддержали идею проведения местных выборов одновременно на всей территории страны, включая оккупированные территории Донбасса. В частности, глава партии Александр Корниенко заявил, что выборы состоятся 25 октября 2020 года, и любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег — абсолютная ложь. Вместе с тем он добавил, что «команда вместе с Андреем Ермаком» работает над тем, чтобы выборы прошли по всей территории Украины одновременно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе напомнила о том, что в администрации США уверены в том, что для того, чтобы 25 октября 2020 года местные выборы прошли на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, Россия должна выполнить Минские договоренности — в первую очередь, прекратить огонь и вывести своих военнослужащих и наемников с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter