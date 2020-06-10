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Украина

Жара, местами грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

8:04 10 июня 2020
Фонтан

В среду, 10 июня, в некоторых регионах Украины прогнозируются дожди с грозами, при этом продолжится настоящая летняя жара.

Как сообщает Укргидрометцентр, дожди с грозами ожидаются в западных областях, на востоке и юге будет переменная облачность.

На западе ожидается до +30 днем, а ночью: от +13 до +17. На севере Украины будет от +28 до +30, ночью: от +16 до +19. В центре страны прогнозируется до +33 днем и до +19 ночью. Примерно такая же температура воздуха будет на юге и востоке страны.

В Киеве пройдет дождь, температура: от +28 до +30 днем и от +17 до +19 ночью.

Как сообщают синоптики, такая же погода ожидается и 11 июня.

Ранее сообщалось, что Украине угрожают порывы шквального ветра и ливни с градами.

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