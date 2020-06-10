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Жара, местами грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В среду, 10 июня, в некоторых регионах Украины прогнозируются дожди с грозами, при этом продолжится настоящая летняя жара.
Как сообщает Укргидрометцентр, дожди с грозами ожидаются в западных областях, на востоке и юге будет переменная облачность.
На западе ожидается до +30 днем, а ночью: от +13 до +17. На севере Украины будет от +28 до +30, ночью: от +16 до +19. В центре страны прогнозируется до +33 днем и до +19 ночью. Примерно такая же температура воздуха будет на юге и востоке страны.
В Киеве пройдет дождь, температура: от +28 до +30 днем и от +17 до +19 ночью.
Как сообщают синоптики, такая же погода ожидается и 11 июня.
Ранее сообщалось, что Украине угрожают порывы шквального ветра и ливни с градами.17
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..