Украина

Жара до +33 и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Во вторник, 9 июня, в Украине будет по-прежнему жарко — температура днем ожидается на уровне +30+32 градуса.

По данным Укргидрометцентра, прохладнее будет в западных регионах страны, где ожидаются дожди с грозами — до +24+27 градусов. На остальной территории Украины — небольшая облачность.

В среду, 10 июня, погода мало изменится — жара сохранится, как и осадки в западных областях. Разве что, на остальной территории облачность увеличится.

В четверг, 11 июня, погода будет такой же жаркой и дождливой на западе Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео сильного ливня, сопровождавшегося крупным градом, который обрушился на Сколивский район Львовской области.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter