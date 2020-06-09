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Жара до +33 и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Во вторник, 9 июня, в Украине будет по-прежнему жарко — температура днем ожидается на уровне +30+32 градуса.
По данным Укргидрометцентра, прохладнее будет в западных регионах страны, где ожидаются дожди с грозами — до +24+27 градусов. На остальной территории Украины — небольшая облачность.
В среду, 10 июня, погода мало изменится — жара сохранится, как и осадки в западных областях. Разве что, на остальной территории облачность увеличится.
В четверг, 11 июня, погода будет такой же жаркой и дождливой на западе Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео сильного ливня, сопровождавшегося крупным градом, который обрушился на Сколивский район Львовской области.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».22
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.