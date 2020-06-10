- 09:08 Обрушение дома в Одессе: жильцы сообщали о проблеме со зданием задолго до происшествия
- 09:08 Путинский дипломат попался на нелепом фейке об Украине
- 09:01 Ольга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки
- 09:01 Вынесен приговор австрийскому полковнику, продававшему России военные секреты
- 09:01 Олимпийские игры в режиме онлайн потеряют свою ценность, — Анна Ризатдинова
- 08:53 Нокаутер: пять самых ярких боев Александра Гвоздика
- 08:52 В Лондоне приступили к сносу памятников, оскорбляющих чувства темнокожих
- 08:52 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:40 Новый этап смягчения карантина в Украине: что разрешено с 10 июня
- 08:17 Ведущий инфекционист США заявил, что борьба с коронавирусом далека от завершения
- 08:04 Жара, местами грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 08:02 Звезда «Милана» подвергся дерзкому ограблению, сидя за рулем автомобиля
Ведущий инфекционист США заявил, что борьба с коронавирусом далека от завершения
Ведущий инфекционист США доктор Энтони Фаучи, советник Белого дома по вопросам здравоохранения и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что борьба с коронавирусом еще очень далека от завершения. И назвал COVID-19 своим «худшим кошмаром».
В стране было инфицировано более двух миллионов человек, а число умерших на данный момент уже превысило 110 тысяч.
Фаучи подчеркнул, что осознавал возможность подобной эпидемии, но был удивлен тем, как быстро вирус распространился по планете. «Эффективно передаваемое заболевание может распространиться по всему миру за шесть месяцев или год, но в этом случае процесс занял около месяца… За четыре месяца он опустошил весь мир», — сказал ученый на видеоконференции.
Как сообщает Daily Mail, он также заявил, что коронавирус намного сложнее вируса иммунодефицита человека — из-за того, что степень тяжести вызываемой им болезни так сильно варьирует в разных случаях — от полного отсутствия симптомов до фатальных последствий.
По словам доктора Фаучи, о коронавирусе до сих пор мало что известно. И он уверен, что вакцина — единственный способ остановить распространение вируса.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Энтони Фаучи выразил мнение, что вакцина будет готова к началу 2021 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...