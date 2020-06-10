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Мир

Ведущий инфекционист США заявил, что борьба с коронавирусом далека от завершения

8:17 10 июня 2020
Доктор Энтони Фаучи

Ведущий инфекционист США доктор Энтони Фаучи, советник Белого дома по вопросам здравоохранения и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что борьба с коронавирусом еще очень далека от завершения. И назвал COVID-19 своим «худшим кошмаром».

В стране было инфицировано более двух миллионов человек, а число умерших на данный момент уже превысило 110 тысяч.

Фаучи подчеркнул, что осознавал возможность подобной эпидемии, но был удивлен тем, как быстро вирус распространился по планете. «Эффективно передаваемое заболевание может распространиться по всему миру за шесть месяцев или год, но в этом случае процесс занял около месяца… За четыре месяца он опустошил весь мир», — сказал ученый на видеоконференции.

Как сообщает Daily Mail, он также заявил, что коронавирус намного сложнее вируса иммунодефицита человека — из-за того, что степень тяжести вызываемой им болезни так сильно варьирует в разных случаях — от полного отсутствия симптомов до фатальных последствий.

По словам доктора Фаучи, о коронавирусе до сих пор мало что известно. И он уверен, что вакцина — единственный способ остановить распространение вируса.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Энтони Фаучи выразил мнение, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

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