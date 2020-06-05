Готовы 2 миллиона доз: Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса

Мир

Президент Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в работе над вакциной против коронавируса. По словам Трампа, Соединенные Штаты располагают двумя миллионами доз новой вакцины. Осталось проверить препарат на безопасность и эффективность, и вакцину можно запускать в обращение.

«Огромный прогресс достигнут в отношении вакцин, — приводит CNBC заявление Трампа на пресс-конференции в Белом доме. — На самом деле, с точки зрения транспортировки и логистики мы уже подготовлены. У нас есть более двух миллионов (доз), готовых к применению, после того как их проверят на безопасность».

Ранее в США предполагали, что вакцина для предотвращения COVID-19 появится не раньше конца 2020 года, а еще вероятнее — в первой половине 2021 года. Среди потенциальных производителей вакцины назывались пять компаний.

Советник Белого дома по здравоохранению, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи уточнил, что ему известно по меньшей мере о четырех клинических испытаниях вакцин. Если все пройдет удачно, то препарат будет готов к началу 2021 года.

Кроме США, над вакциной против коронавируса работают и другие страны. В Китае объявили, что не только создали вакцину, но и провели начальную фазу клинических испытаний на 108 добровольцах.

Фото Donald J. Trump

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