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В Лондоне приступили к сносу памятников, оскорбляющих чувства темнокожих (видео)
Власти Лондона приступили к сносу памятников, оскорбляющих чувства темнокожих. Мэр британской столицы Садик Хан заявил, что будут также пересмотрены названия улиц в честь людей, имевших отношение к работорговле.
Садик Хан отметил, что Лондон — один из самых многонациональных городов мира, но памятники, мемориальные таблички на домах и названия улиц в основном отражают старомодную Англию времен королевы Виктории.
«Печальная правда состоит в том, что наш народ и наш город большой частью своего богатства обязаны работорговле, и это не должно прославляться в публичных местах», — сказал он.
Активисты движения «Жизни темнокожих имеют значение» (Black Lives Matter) составили список, куда вошли 60 памятников Британии, которые, по их мнению, должны быть устранены.
Как сообщает The Guardian, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Власти убрали памятник Роберту Миллигану, который стоял у Музея лондонских доков. Миллиган — основатель торговой компании West India Docks. Он умер в 1809 году, владея на момент смерти 526 рабами, работавшими на его плантации сахарного тростника.
Ранее в Бристоле протестующие свергли с пьедестала памятник Эдварду Колстону — который жил в XVII веке и активно занимался благотворительностью, но также и работорговлей. Один из манифестантов символически придавил шею бронзовой статуи коленом — как известно, именно таким образом был убит полицейским в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд, смерть которого стала причиной масштабных протестов в США и за их пределами. Памятник протащили по городу и бросили в воды залива.
А в Лондоне в минувшую субботу памятник Уинстону Черчиллю на площади у здания парламента расписали граффити, обвинив покойного премьер-министра в расизме. Памятник Черчиллю, однако, сносить не будут.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лондоне уличные банды попытались прорваться в резиденцию Бориса Джонсона.
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