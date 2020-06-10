За рулем с «АТБ»: делая покупки в супермаркетах, украинцы выиграли 15 авто

Общество и люди

В минувший праздничный уикенд свои награды получили пятнадцать победители беспрецедентной акции, которую проводил крупнейший представитель отрасли розничной торговли Украины — компания «АТБ-Маркет». Речь идет о смелом проекте «В „АТБ“ покупай — АВТО приближай!». Любой, кто приходил в один из супермаркетов «АТБ», которых в 24 областях страны насчитывается уже больше тысячи, мог выиграть новенький автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое событие в Украине произошло впервые. Всего за 15 дней (с 22 февраля по 11 марта 2020 года) в рамках данного проекта было разыграно пятнадцать машин известной французской марки Citroёn.

Справедливости ради стоит отметить, что для компании «АТБ-Маркет» проведение настолько масштабной и динамичной акции стало первым успешным опытом такого рода. Проект осуществлялся в партнерстве с другими известными компаниями.

«Компания Nestlé в Украине и ТМ „Нескафе“ в партнерстве с сетью супермаркетов „АТБ“ создали этот проект для того, чтобы поддержать наших потребителей, сделать их жизнь более комфортной. Еще больше украинских семей теперь смогут путешествовать на новых авто. Мы рады, что можем предложить потребителям кофе на любой вкус — для бодрого утра, для удовольствия или для особых моментов с друзьями и близкими. Мы рады приветствовать победителей», — сказала Елена Егорова, руководитель отдела развития категории кофе Nestlé в Украине.

Другой партнер проекта — Milka также считает, что данная акция помогла поднять дух украинцев, поддержать и дать надежду.

«Мы с радостью поддержали предложенную „АТБ“ инициативу и поздравляем победителей конкурса, которые получают от нас новые замечательные авто. Следите за нашими новинками и акциями, ведь все, что мы делаем — мы делаем для наших потребителей», — отметила Елена Сладкая, бренд менеджер Milka в Украине.

По условиям акции клиент в любом из супермаркетов «АТБ» мог приобрести товары на сумму от 500 гривен и попытать счастья. Для участия следовало соблюсти несколько условий: среди покупок должен был присутствовать товар одного из вышеуказанных партнеров проекта и всё нужно было купить одним чеком. А дальше — просто полагаться на свою удачу.

«АТБ» в любом из своих проектов гарантирует четкость выполнения всех обязательств и прозрачность полученных результатов", — сообщил на своей странице в Facebook Борис Марков, глава совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ».

Имена и фамилии победителей, а также даты их награждения обнародованы на официальном интернет-ресурсе акции.

Основанная еще в первые годы украинской независимости компания «АТБ» сегодня стала лидером отрасли ритейла по многим показателям: количеству супермаркетов, численности сотрудников, объему уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

На украинском рынке компания известна еще и тем, что в любой ситуации держит свое слово и гарантирует выполнение взятых на себя обязательств как перед своими партнерами, с которыми часто заключает эксклюзивные договоры, так и перед миллионами клиентов.

Социальная миссия компании заключается в обеспечении населения гарантированно качественными продуктами по доступным ценам. Стоимость любого товара на прилавках «АТБ» традиционно на 10−15% ниже среднерыночной.

В начале марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Украине был объявлен национальный карантин. Чтобы помочь миллионам украинцев в это непростое время, компания сконцентрировала основные усилия и ресурсы на бесперебойном обеспечении клиентов гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости, а также максимально смягчила сезонный и карантинный рост цен.

За время карантина «АТБ» выделила более 110 миллионов на благотворительные проекты, закупку медоборудования для областных клиник, бесплатные продовольственные пакеты для наиболее незащищенных слоев населения.

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