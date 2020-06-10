Украина

Как теперь будет проводиться регистрация земли в Украине: новый порядок

Со среды, 10 июня, в Украине начал действовать новый порядок государственной регистрации земельных участков. Согласно постановлению Кабинета министров, в течение ближайших двух лет, в качестве эксперимента, будет действовать принцип экстерриториальности при регистрации земли. То есть, как сообщили в правительстве, отныне решение о регистрации земельного участка может быть принято любым государственным кадастровым регистратором, выбранным по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра.

«Заявление и документы на регистрацию участка можно подавать в электронном виде»

О том, как теперь будут проводиться сделки с землей, перерегистрация права собственности на земельные участки и во сколько это обойдется, «ФАКТАМ» рассказал руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатской компании «Борисенко и партнеры» Дмитрий Новицкий.

— Как теперь будет походить регистрация земельного участка? Что и в какой последовательности должен делать собственник земли?

— Правительственным постановлением вводится следующий порядок подачи документов и процедура регистрации земельного участка. Документы подаются лично собственником или его представителем в территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка через центр предоставления административных услуг. Также заявление в электронной форме с прилагаемыми документами может быть подано средствами телекоммуникационной связи сертифицированным инженером-землеустроителем, который является разработчиком соответствующей документации.

Государственный кадастровый регистратор территориального органа Госгеокадастра в день поступления заявления о государственной регистрации земельного участка с приложенными к нему документами принимает представленные документы и проверяет их на соответствие требованиям Порядка ведения Государственного земельного кадастра. После получения и регистрации заявления с приложенными документами программным обеспечением Государственного земельного кадастра по принципу случайности определяется другой территориальный орган Госгеокадастра, государственный кадастровый регистратор которого и будет осуществлять государственную регистрацию земельного участка.

Государственный кадастровый регистратор территориального органа Госгеокадастра, выбранный программой по принципу случайности, осуществляет соответствующие действия и формирует выписку или решение об отказе в государственной регистрации земельного участка в электронной форме, скрепляет их своей квалифицированной электронной подписью. По желанию заявителя он направляет такие сведения в форме электронного документа по адресу интернет-страницы, с которой осуществлялась подача заявления.

После осуществления вышеуказанных действий программным обеспечением Государственного земельного кадастра в автоматическом порядке возвращается заявление с документами в территориальный орган Госгеокадастра по месту их предоставления. Государственный кадастровый регистратор территориального органа Госгеокадастра по месту расположения земельного участка распечатывает заявление, выписку или решение об отказе в государственной регистрации земельного участка с сформированными документами, подписывает указанные документы и скрепляет собственной печатью, после чего передает их в соответствующий центр предоставления административных услуг для выдачи.

Заявитель может проверить состояние разработки и результаты рассмотрения заявления с помощью официального веб-сайта Госгеокадастра по номеру заявления. Общий срок осуществления государственной регистрации земельного участка государственными кадастровыми регистраторами территориальных органов Госгеокадастра по принципу экстерриториальности не должен превышать семь рабочих дней со дня регистрации заявления.

Таким образом, для заявителя процедура особо не меняется, кроме сроков рассмотрения заявления, а также возможности отслеживать процедуру регистрации земельного участка.

— Какие документы необходимы для регистрации земельного участка?

— Для государственной регистрации земельного участка необходимо подать:

заявление установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка, в форме электронного документа.

Этот перечень документов является исчерпывающим.

«Новый порядок регистрации земли существенно снижает коррупционные риски»

— Какие существуют требования к подаваемым документам?

— Документация по землеустройству в электронной форме удостоверяется с помощью квалифицированной цифровой подписи лица, которое является разработчиком проекта землеустройства. Изготовление документации по землеустройству в электронной форме осуществляется с учетом следующих требований:

формат изображения — цветной;

разрешение — 300 точек на дюйм;

глубина цвета — не менее 4 бита;

формат готового файла — PDF (с текстовым содержанием, не сканированное изображение);

размер файла — не более чем 3 мегабайта.

Качество документации по землеустройству в электронной форме должно обеспечивать четкое чтение ее содержания.

— Имеет ли при регистрации значение форма перехода права собственности на землю: купля-продажа, дарение, наследование и так далее?

— Регистрация земельного участка — это завершающий этап процедуры формирования земельного участка как объекта гражданских правоотношений, при которой определяется его площадь, границы и вносится информация о нем в Государственный земельный кадастр. Эта информация имеет технический характер, к примеру, как технический паспорт на дом. Правовой режим земельного участка в этой процедуре не имеет значения, в том числе форма перехода права собственности на землю.

— Сколько стоит регистрация земельного участка?

— Сама государственная регистрация земельного участка является бесплатной, но документация по землеустройству, которая необходима для его регистрации, составляется субъектами предпринимательской деятельности, а цена устанавливается по договоренности. Конкретной цены за тот или иной вид документации нет, и цена зависит от сложности работы. К примеру, составление документации относительно установления границ земельного участка в натуре, то есть на местности, стоит дешевле, чем проект землеустройства по отводу земельных участков.

Также для определения цены заказчику нужно понимать, для чего ему нужна регистрация земельного участка. Например, если человек хочет продать дом или приватизированный земельный участок, ему необходимо в обязательном порядке получить кадастровый номер. Для этого разрабатывается техническая документация по землеустройству относительно установления или восстановления границ земельного участка в натуре.

Если планируется продать неприватизированный земельный участок без строений в садовом товариществе или же приватизировать земельный участок, необходимо разрабатывать проект землеустройства по отводу земельного участка.

— Есть ли какие-то подводные камни в новом порядке регистрации? Остается ли возможность для мошенничества с землей с участием регистраторов?

— В целом я положительно оцениваю принятые изменения, поскольку новый порядок существенно снижает коррупционные риски. Ведь теперь прием документов для регистрации и непосредственно регистрацию земельного участка осуществляют разные лица. Поэтому необоснованных отказов должно стать меньше. Но здесь очень важно, чтобы выбор государственного регистратора действительно производился программным обеспечением по случайному принципу, без использования каких-то известных только «избранным» алгоритмов. Думаю, первые выводы о работе новой системы можно будет сделать через полгода-год, — подытожил Дмитрий Новицкий.

Стоит напомнить, что основные новшества Закона «О рынке земли» касаются земель сельскохозяйственного назначения. Однако привыкать к новым правилам проведения сделок с землей придется собственников любых земельных участков, независимо от их целевого назначения.

Об изменении порядка купли-продажи земли и о том, как будут проводиться сделки, читайте здесь.

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