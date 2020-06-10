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Украина

России это надоест: Казанский рассказал, как Донбасс вернется в Украину

10:43 10 июня 2020
Донбасс&nbsp;— это Украина

Известный украинский журналист Денис Казанский, которого вместе с руководителем проекта «Остров» Сергеем Гармашом привлекли к переговорам по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, считает, что временно оккупированные территории выйдут из-под российского протектората.

«Я считаю, что война когда-то закончится. И рано или поздно России точно должна надоесть вся эта история. Да и власть там когда-нибудь все же сменится — им вся эта кампания со всех сторон невыгодна — то, что сейчас происходит», — отметил журналист в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и добавил, что надеется на «здравый смысл» и что «россияне все же рано или поздно прекратят этот дебилизм».

Что же касается представителей оккупационных администраций, то, по его словам, их никто всерьез не рассматривает и что тиражируемые ими фейки «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я не сторонник того, чтобы всех чесать под одну гребенку: утверждать, что весь оккупированный Донбасс в едином порыве ждет Украину или в едином порыве хочет в Россию. Есть разные люди», — отметил он. Также, по его словам, ошибочным является и мнение (как в этом уверяют россиян), что весь оккупированный Донбасс — это сторонники так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Наш голос в ТКГ — это голос другого Донбасса. Который никогда не признавал „ЛНР“ и „ДНР“. С первого дня существования этих организаций не считал их легитимными, имеющими право что-то озвучивать от имени Донбасса. Поэтому я бы не воспринимал серьезно любые посылы со стороны этих организаций», — добавил Денис Казанский.

Полный текст интервью с журналистом о минском процессе и ситуации на Донбассе читайте на сайте «ФАКТОВ».

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