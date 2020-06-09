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Известных журналистов привлекли к переговорам Трехсторонней контактной группы по Донбассу
Планы реорганизовать Трехстороннюю контактную группу по Донбассу и включить туда представителей гражданского общества наконец реализованы на практике. В переговорную группу включены переселенцы из региона, в том числе известный журналист Денис Казанский и руководитель проекта «Остров» Сергей Гармаш.
Казанский родился и долгое время жил в Донецке, а после оккупации родного города переехал в Киев. «Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России — Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы — коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследованиями вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась… У нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы», — объяснил журналист.
Сергей Гармаш также подтвердил, что дал согласие участвовать в работе переговорной группы. «Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса! В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы — значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно — гражданских, конфликтов», — добавил он.
Таким образом, отстаивать интересы Донецкой области действительно поручено представителям гражданского общества. Что касается Луганского региона, то там ситуация сложнее. Журналист Юрий Романенко, ссылаясь на источники в МИД, выяснил, что Луганщину поручено представлять врачу Константину Либстеру и Вадиму Горану, руководителю организации «Луганское землячество», объединяющей бывших и нынешних жителей региона.
Константин Либстер — потомственный медик, его отец — Сергей Либстер — после 2014 года остался жить в Луганске и внесен в базу «Миротворца» за сотрудничество с оккупационной администрацией и награды от террористов «ЛНР».
Вадим Горан работал в органах прокуратуры Луганской области, а в марте 2014 года вышел на пенсию. Организация «Луганское землячество» осталась без руководителя после ареста Александра Ефремова, после чего новым главой был избран Горан.
Напомним, президент Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали переформатирование переговорной группы по Донбассу. Германия поддержала изменения, инициированные Украиной.
Фото dispatchnewsdesk.com
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