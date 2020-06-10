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Мир

Похороны Джорджа Флойда: американский проповедник призвал вычистить Белый дом

11:03 10 июня 2020
Похороны Джорджа Флойда

Во вторник, 9 июня, Америка простилась с Джорджем Флойдом, темнокожим, которого 25 мая во время задержания убил белый офицер полиции Миннеаполиса, штат Миннесота. Гибель безоружного афроамериканца вызвала массовые протесты не только в США, но и в ряде других стран — Великобритании, Франции, Дании, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии.

Похороны Флойда прошли в Хьюстоне, штат Техас. Там Джордж прожил большую часть своей жизни. В Миннеаполис он переехал в 2014 году. В Хьюстоне живут его родственники, там же покоится мать Флойда.

Церемония прощания была организована в церкви Fountain of Praise. На ней присутствовали около 500 человек, в том числе общественные деятели, проповедники, звезды Голливуда Джейми Фокс и Ченнинг Татум. До этого в Миннеаполисе и Хьюстоне провели несколько открытых церемоний прощания с Флойдом. Позолоченный гроб с его телом смогли увидеть и даже потрогать тысячи людей.

«Он изменил мир. Джордж Флойд изменил мир. И мы объявим миру, что он был тем самым, кто все поменял», — заявил на церемонии прощания в Хьюстоне член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин. Кандидат в президенты США Джо Байден отправил видеообращение, которое было показано на церемонии. В нем Байден объявил о том, что наступило «время расовой справедливости», и пообещал бороться с «систематическим насилием, которое все еще влияет на жизнь американцев».

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Известный проповедник Билл Лоусон заявил, что гибель Джорджа Флойда не должна быть забыта. «Неужели она станет одним из многих моментов, которые мы уже не раз видели. Моментов гнева и ярости, после которых мы все возвращаемся к нашим обычным повседневным делам? Если это так, то никаких перемен не будет. Если мы хотим действительно изменить нашу страну, очевидно, первое, что нужно сделать, это пойти и вычистить Белый дом — сказал Лоусон.

После панихиды катафалк с телом Флойда отправился в сопровождении полицейского эскорта на кладбище Houston Memorial Gardens. На протяжении последней мили гроб везли на белой конной повозке, за ней следовали еще две. Джорджа похоронили рядом с его матерью.

За день до похорон в Миннеаполисе состоялось первое заседание суда по делу Флойда. Бывший офицер полиции Дерек Човин обвинен в убийстве второй степени и пытках. Основанием для этого стал тот факт, что он почти девять минут душил лежавшего на земле Джорджа, надавив ему коленом на горло. Трое других полицейских, участвовавших в задержании, обвиняются в пособничестве убийству.

Човин находится под арестом. Суд счел возможным освободить его под залог в размере 1 миллиона 250 тысяч долларов. Таких денег у Дерека и его родственников нет. Кстати, жена Човина подала на развод.

44-летний Дерек во время заседания не проронил ни слова. Он не признал себя виновным. Човин был в оранжевом тюремном комбинезоне и наручниках. Его адвокат не стал опротестовывать размер залога. После заседания Дерека отвезли в тюрьму штата Миннесота Oak Park Heights. Его уже несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. Следующее заседание суда назначено на 29 июня. Човину грозит заключение сроком до 75 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американцы собрали более 15 миллионов долларов в пользу семьи Джорджа Флойда.

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Похороны Джорджа Флойда: американский проповедник призвал вычистить Белый дом

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