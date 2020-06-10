Похороны Джорджа Флойда: американский проповедник призвал вычистить Белый дом

Мир

Во вторник, 9 июня, Америка простилась с Джорджем Флойдом, темнокожим, которого 25 мая во время задержания убил белый офицер полиции Миннеаполиса, штат Миннесота. Гибель безоружного афроамериканца вызвала массовые протесты не только в США, но и в ряде других стран — Великобритании, Франции, Дании, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии.

Похороны Флойда прошли в Хьюстоне, штат Техас. Там Джордж прожил большую часть своей жизни. В Миннеаполис он переехал в 2014 году. В Хьюстоне живут его родственники, там же покоится мать Флойда.

Церемония прощания была организована в церкви Fountain of Praise. На ней присутствовали около 500 человек, в том числе общественные деятели, проповедники, звезды Голливуда Джейми Фокс и Ченнинг Татум. До этого в Миннеаполисе и Хьюстоне провели несколько открытых церемоний прощания с Флойдом. Позолоченный гроб с его телом смогли увидеть и даже потрогать тысячи людей.

«Он изменил мир. Джордж Флойд изменил мир. И мы объявим миру, что он был тем самым, кто все поменял», — заявил на церемонии прощания в Хьюстоне член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин. Кандидат в президенты США Джо Байден отправил видеообращение, которое было показано на церемонии. В нем Байден объявил о том, что наступило «время расовой справедливости», и пообещал бороться с «систематическим насилием, которое все еще влияет на жизнь американцев».

Известный проповедник Билл Лоусон заявил, что гибель Джорджа Флойда не должна быть забыта. «Неужели она станет одним из многих моментов, которые мы уже не раз видели. Моментов гнева и ярости, после которых мы все возвращаемся к нашим обычным повседневным делам? Если это так, то никаких перемен не будет. Если мы хотим действительно изменить нашу страну, очевидно, первое, что нужно сделать, это пойти и вычистить Белый дом!» — сказал Лоусон.

После панихиды катафалк с телом Флойда отправился в сопровождении полицейского эскорта на кладбище Houston Memorial Gardens. На протяжении последней мили гроб везли на белой конной повозке, за ней следовали еще две. Джорджа похоронили рядом с его матерью.

За день до похорон в Миннеаполисе состоялось первое заседание суда по делу Флойда. Бывший офицер полиции Дерек Човин обвинен в убийстве второй степени и пытках. Основанием для этого стал тот факт, что он почти девять минут душил лежавшего на земле Джорджа, надавив ему коленом на горло. Трое других полицейских, участвовавших в задержании, обвиняются в пособничестве убийству.

Човин находится под арестом. Суд счел возможным освободить его под залог в размере 1 миллиона 250 тысяч долларов. Таких денег у Дерека и его родственников нет. Кстати, жена Човина подала на развод.

44-летний Дерек во время заседания не проронил ни слова. Он не признал себя виновным. Човин был в оранжевом тюремном комбинезоне и наручниках. Его адвокат не стал опротестовывать размер залога. После заседания Дерека отвезли в тюрьму штата Миннесота Oak Park Heights. Его уже несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. Следующее заседание суда назначено на 29 июня. Човину грозит заключение сроком до 75 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американцы собрали более 15 миллионов долларов в пользу семьи Джорджа Флойда.



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