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Происшествия

На месте обрушения дома в Одессе произошла утечка газа (фото)

11:29 10 июня 2020
Обрушение дома в Одессе

В жилом 4-этажном доме, который в ночь на 10 июня обрушился в курортной зоне Одессы, по улице Ясной, повреждена газовая труба. Об этом сообщили в региональном главке ГСЧС, подчеркнув, что «это — результат обрушения конструкций».

Отмечается, что место повреждения не обнаружено. Работы по разбору строительных конструкций пока не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

В доме 1912 года постройки зарегистрированы 38 человек, фактически проживали 24. После обвала их вывели на улицу. С жильцами работают психологи. Повреждены 4 квартиры, располагавшиеся на 1−4 этажах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, обрушилась правая часть фасада. «Пострадал один мужчина — рваная рана ноги. Оказана помощь, лечится амбулаторно», — сказали в пресс-службе.

«Дом — памятник архитектуры, принят под охрану государством в 1991 году. В аварийных не значился», — уточнили в мэрии. Однако жильцы утверждают, что сообщали о проблеме с домом задолго до обрушения.

Обстоятельства ЧП выясняются. Окончательную причину происшествия установит экспертиза.

От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 единицы техники.

Как информировали в главке Нацполиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в последнее время в Одессе рухнуло несколько зданий.

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