Спустя 34 года в Швеции установили, кто убил премьер-министра Улофа Пальме

Мир

В Швеции установили убийцу премьер-министра страны Улофа Пальме, лидера Социал-демократической партии, который был застрелен в Стокгольме 28 февраля 1986 года. В тот момент 59-летний глава правительства без охраны возвращался домой вместе со своей женой Лисбет из кино.

Как рассказал прокурор Кристер Петерссон агентству Reuters, политика убил дизайнер, художник-график и рекламный консультант Стиг Энгстрем, сотрудничавший со страховой компанией Skandia. Однако предъявить ему обвинения невозможно, поскольку он уже тоже мертв: в 2000 году Стиг покончил с собой. По этой причине дело закрыли. И дизайнера никогда не смогут оправдать или осудить за преступление.

Энгстрема допрашивали полицейские после убийства в качестве одного из свидетелей. Стиг утверждал, что оказался на месте преступления сразу после выстрелов. Однако всерьез его заподозрили лишь несколько лет назад. В его показаниях выявили ложь и несовпадения со словами других свидетелей.

После убийства дизайнер дал несколько интервью шведским СМИ, в которых критиковал действия полиции.

Точные причины убийства Петерссон не сообщил. Известно лишь, что Энгстрем испытывал к Пальме неприязнь по политическим мотивам.

Основным подозреваемым долгое время был Кристер Петерссон (однофамилец прокурора). В 1989 году его признали виновным, но позднее отпустили, поскольку доказать его вину так и не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что найден застреленным народный депутат Украины Валерий Давиденко.

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