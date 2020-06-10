Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Украина

В четверг, 11 июня, в Украине будет по-прежнему жарко — днем ожидается до +29 + 35 градусов, ночью — до +17+22 градусов.

В то же время в западных регионах будет несколько прохладнее — до + 24 + 28 градусов днем и до + 13 + 18 градусов ночью.

«Над западными областями (желтая линия на карте) зависает называемая синоптиками линия восхождения. Это — линия воздушных потоков, которые сходятся в одну точку или линию. Иначе это еще называется — конвергенция. И при такой синоптической ситуации вдоль этой линии скапливаются кучево-дождевые облака, идут дожди и гремят грозы. Местами дожди переходят в ливни и могут возникать шквалы. Вот такая ситуация будет завтра над западом Украины», — объясняет синоптик Наталья Диденко.

Также, по ее прогнозам, небольшие осадки принесет в Крым циклон Octavia. На остальной территории Украины — область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода.

В Киеве в четверг ожидается до + 31 + 33 градуса, без осадков.

«Ослабление жары и увеличение дождей — ориентировочно в ближайшие выходные, 13−14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупреждали о шквалах 10 июня в западных регионах и в Киеве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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