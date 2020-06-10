«Сообща открыть Европу» не получилось: что будет с международным туризмом в сезоне 2020

Мир

По состоянию на 10 июня в мире выявлено 7 миллионов 336 тысяч инфицированных новым коронавирусом. Число зараженных продолжает стремительно расти, просто меняются эпицентры пандемии COVID-19. В конце мая — начале июня они переместились из Европы в Южную Америку. Например, в Бразилии количество новых случаев, выявленных за сутки, почти в два раз превышает такой же показатель в США. В Азии наиболее сложная обстановка наблюдается теперь в Индии. Всего в мире от коронавируса скончались более 414 тысяч больных. Выздоровели 3 миллиона 618 тысяч. Уровень смертности снизился до 10%. Активными остаются свыше 3,3 миллиона случаев. Из них на Европу приходится свыше 836 тысяч. Эксперты и власти стран Евросоюза считают, что пик пандемии в ЕС преодолен. Это дало основания для постепенного ослабления карантинных мер. Однако Еврокомиссии так и не удалось добиться введения единых правил отмены ограничений. Каждая из стран ЕС действует в этом важном вопросе самостоятельно.

Особенно эти разногласия заметны в том, что касается открытия границ. Премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо настойчиво предлагал «15 июня сообща открыть Европу». Его призыв услышан не был. В пятницу, 5 июня, состоялось совещание министров внутренних дел стран ЕС. Оно проходило в формате видеоконференции. Большинство стран пришли к выводу, что запрет на въезд в Евросоюз и Шенгенскую зону для граждан третьих стран следует продлить до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она также подчеркнула, что открывать внешние границы ЕС будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах.

В этом вопросе тоже нет единства. Это ломает планы ряда стран по возрождению туризма. Ведь Испания, Италия, Греция объявили, что готовы принимать иностранцев, во всяком случае, граждан тех стран, где эпидемиологическая ситуация улучшилась и больше не вызывает опасений.

Например, Германия объявила о том, что снимет ограничения на выезд за границу для своих граждан с 15 июня. Запретов больше не будет. Полностью ограничения будут сняты в отношении 26 стран ЕС, а также Великобритании, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. В отношении других государств мира правительство ФРГ будет давать своим гражданам рекомендации. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас подчеркнул, что рекомендация — это не запрет. Человек сможет отправиться в одну из этих стран на свой страх и риск. Но, если что-то случится, эвакуировать его оттуда власти Германии не будут. Никаких спецрейсов, как это было весной, не планируется. Тогда была совершенно иная ситуация, сказал Мас. Тогда за границей оказались более 250 тысяч граждан ФРГ, которых вернули домой.

А вот Италия сняла ограничения с 3 июня, при этом Швейцария пока держит границу с ней закрытой и советует гражданам туда не ездить. Власти Австрии тоже проявляют осторожность в отношении Италии. Нелегкий отпуск со многими ограничениями ждет тех, кто рискнет отправиться во Францию, власти которой сохраняют жесткие карантинные меры в некоторых регионах.

Власти Бельгии пока не собираются открывать границы со всеми странами ЕС, а только по договоренности — в зависимости от эпидемиологической ситуации. А Норвегия, вероятно, не откроет границы вообще почти до конца лета. Пока звучит дата 20 августа. Исключение в Осло решили сделать только для Дании. Датчан начнут пускать с 15 июня.

Европейские авиакомпании осторожно приступили к возобновлению пассажирских рейсов. В июне ожидается установление регулярного авиасообщения между 63 странами. Это 159 аэропортов. В их число входит и Киев. Немецкая авиакомпания Lufthansa обещает возобновить регулярные рейсы из столицы Украины в Германию. Однако это зависит от эпидемиологической ситуации в нашей стране.

О полном восстановлении пассажирских авиаперевозок по всему миру говорить пока не приходится. Та же Lufthansa заявила, что все ее 763 самолета начнут летать, как прежде, не раньше 2024 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ведущий инфекционист США заявил, что борьба с коронавирусом далека от завершения, и подчеркнул, что COVID-19 намного сложнее ВИЧ. Ведь степень тяжести болезни, вызываемой коронавирусом, так сильно различается — от полного отсутствия симптомов до фатальных последствий.

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