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В Киеве едва не сгорело здание Нацполиции: в сети раскрыли детали происшествия (фото, видео)
В среду, 10 июня, в Киеве загорелось здание, расположенное по адресу Набережное шоссе, 25. Ранее жуткое ДТП в столице привело к тому, что от водителя остался только обугленный скелет.
«Злые языки» говорят, что горело следственное управление МВД. Проход/проезд был закрыт, поэтому более точно рассмотреть, что именно горит, не удалось", — сообщает «Киев Оперативный».
Позднее на странице этой группы в Facebook появилась информация, что предварительная версия причины пожара — поджог в комнате с вещественными доказательствами здания Главного следственного управление Нацполиции.
Обнародованы фото и видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами.178
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