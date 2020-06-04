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Происшествия

Жуткая автокатастрофа под Киевом: от водителя «Лексуса» остался только обугленный скелет (фото)

10:06 4 июня 2020
На месте ДТП

В четверг, 4 июня, произошло смертельное ДТП на трассе Киев — Чоп, в районе Калиновки. Ранее в Харьковской области в дерево врезался пассажирский автобус.

Как сообщает Telegram-канал KIEV 911, внедорожник Lexus на высокой скорости врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. Разбитый автомобиль зацепился за прицеп, при этом загорелся моторный отсек. Когда огонь перекинулся на прицеп, водитель фуры смог отцепить тягач и отъехать.

Спасатели ГСЧС потушили автомобиль и прицеп через десять минут после начала возгорания. Но спасти водителя внедорожника не удалось — от него остался лишь обугленный скелет.

Ранее сообщалось, что украинец погиб в ДТП, которое произошло в Польше: легковое авто столкнулось с грузовиком.

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