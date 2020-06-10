Обвал жилого дома в Одессе: рядом хотят построить многоэтажку (фото)

Происшествия

Оставшиеся без крыши над головой жильцы дома по улице Ясной в Одессе, рухнувшего в ночь на 10 июня, возмущены спокойной реакцией местных властей на это ЧП. Жильцы дома на улице Ясной неоднократно обращались в различные структуры ЖКХ. По словам одной из потерпевших, Людмилы Фараджевой, недавно в доме была утечка воды в пустующей квартире на втором этаже. Очередное обращение к коммунальщикам осталось без внимания. «Где-то с месяц назад перестала нормально закрываться дверь в комнате в моей квартире, то есть стены перекосило…» — утверждает Людмила.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании сессии горсовета 10 июня так прокомментировал случившееся: «Там выкуплен этаж, появилась мансарда, была проведена перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, другими словами, правила эксплуатации здания были нарушены».

Пока же жильцов рухнувшего дома на Ясной обещают временно поселить в санатории. Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан.

«В первую очередь мы занимаемся людьми, которые нуждаются во временном месте жительства. Мы готовимся предоставить временное жилье. Пока что, предварительно, мы расположим их в санатории „Мрiя“ на 16-й станции Большого Фонтана. О количестве я не готов говорить…» — сказал чиновник.

Интересно, что рядом с обрушившимся 10 июня домом планируется строительство многоэтажки по адресу Отрадная, 11б. По словам Как отмечают эксперты, здесь, «под „останками“ детской площадки скрывается бывшее бомбоубежище. Его Минобороны благополучно продало еще в 2005 году… Землю на этом месте на сегодняшней (10 июня. — Авт.) сессии горсовета собирались отдать в аренду застройщику».

За последние два месяца это уже пятое обрушение домов в Одессе. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 мая произошло частичное обрушение еще одного старинного жилого дома — по улице Среднефонтанской, 29, 8 мая рухнул жилой дом № 9 на Польском спуске, а 9 апреля в центре Одессы обрушилось старинное здание на углу Канатной и переулка Нахимова.

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