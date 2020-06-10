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Кредит МВФ — это хорошо, но у меня для Банковой плохая новость, — Борислав Береза
9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины новую программу Stand-By объемом 5 миллиардов долларов, рассчитанную на 18-месяцев. В ближайшее время ожидается первый транш. О том, помогут ли эти деньги решить накопившиеся проблемы экономики, высказался на своей странице в Facebook народный депутат Украины восьмого созыва Борислав Береза.
«То, что Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов, — это хорошо.
То, что утверждение этой программы позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента примерно 2,1 миллиарда долларов, — это хорошо.
То, что «дыра» в бюджете уже под 300 миллиардов гривен, — это плохо.
То, что «дыра» в бюджете и в Пенсионном фонде с каждым месяцем будет еще больше, — это очень плохо.
То, что этот кредит не решит наших проблем, — понятно.
То, что у руководства страны нет никакой стратегии выхода из экономического кризиса, кроме взятия кредитов, — это ужасно. Ведь берем чужие деньги на время, а отдаем свои навсегда и с процентами. То, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году с 7,7% до 8,2%, — подтверждает отсутствие каких-либо стратегии, видения и инструментария у руководства Украины для преодоления этого. И это уже диагноз. То, что это еще не дно и будет хуже под руководством Зеленского-Шмыгаля, — уже понятно.
То, что необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику, — понятно всем вменяемым людям. Но этого не будет. И это, к сожалению, тоже понятно всем вменяемым людям.
Поэтому программа сотрудничества с МВФ — это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой: видосиком ее не решить. Увы", — написал Береза.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению финансистов, кредит от МВФ повлияет на курсы валют в Украине. Известно, что в последнее время доллар дешевеет.11
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