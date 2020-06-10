Зеленскому на заметку: как в мире проходят и какие последствия имеют референдумы

Мир

Во вторник, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум. Глава государства просит рассмотреть документ безотлагательно. Ранее он обещал провести референдум по вопросу о возможности продажи земли иностранным гражданам.

Референдум как форма волеизъявления граждан не является чем-то новым. В новейшей истории Украины было два референдума. В 1991 году Всеукраинский референдум подтвердил Акт провозглашения независимости Украины. В 2000 году гражданам было предложено ответить на четыре вопроса, каждый из которых непосредственно касался реформы государственного управления.

Инициатором проведения этого референдума был тогдашний президент страны Леонид Кучма. Вопросы, вынесенные на обсуждение, касались оснований роспуска Верховной Рады, снятия депутатской неприкосновенности, введения в Украине двухпалатного парламента, сокращения количества депутатов. Подавляющим большинством голосов (свыше 80%) граждане ответили положительно на все четыре вопроса. Однако Верховная Рада тогда проигнорировала результаты референдума. Кучма настаивал на том, что волеизъявление избирателей является обязательным к выполнению. Министр юстиции Сюзанна Станик утверждала, что это не так. Согласно конституции, Верховная Рада должна лишь рассмотреть итоги референдума. Этот спор разрешился только в апреле 2008 года, когда Конституционный Суд подтвердил обязательность утверждения Верховной Радой результатов Всеукраинского референдума. Тем не менее, предложенные Кучмой 20 лет назад изменения в системе государственного управления до сих пор не внесены в конституцию, хотя их поддержало подавляющее большинство украинских избирателей.

Очевидно, Зеленский хочет избежать повторения подобной ситуации и еще до проведения обещанного референдума четко определить его статус.

А каков международный опыт в этом важном вопросе? Насколько популярны референдумы в других странах? Имеют ли их результаты юридическую силу?

Референдум по праву считается важным методом прямой демократии. Простые избиратели благодаря ему получают возможность непосредственно высказывать свое мнение по важнейшим для страны вопросам и вносить изменения в действующее законодательство, включая конституцию.

Следует различать референдумы обязательные и факультативные. В большинстве демократических стран к обязательным относят конституционные и законодательные референдумы, то есть те, которые касаются изменений государственной системы и принятия новых законов. К этой же группе чаще всего относятся территориальные вопросы. Именно подобие такого референдума Россия провела провела под дулами автоматов в 2014 году в оккупированном Крыму, чтобы оправдать аннексию полуострова. Все остальные вопросы чаще всего делают референдумы факультативными, то есть их результаты носят для правительства и парламента рекомендательный характер.

Такая классификация четко закреплена, например, в конституции Швейцарии. В этой стране обязательные референдумы проводятся также по вопросу вступления страны в различные международные организации и союзы. Инициатором обязательного референдума в Швейцарии может быть либо правительство, либо группа граждан, собравшая не менее 100 тысяч подписей.

Факультативный референдум в Швейцарии может инициировать любой гражданин страны, подкрепивший свое предложение 50 тысячами подписей. Также инициаторами могут стать кантоны, если предложение поддержат не менее восьми из них. Примечательно, что за последние 100 лет в Швейцарии было проведено 178 референдумов, и только на 9 из них избиратели поддержали выдвинутые инициативы. При этом швейцарцы часто демонстрируют гражданскую зрелость. Например, в июне 2016 года на референдуме обсуждался вопрос о введении в стране безусловного базового дохода (ББД).

Согласно замыслу инициаторов его введения, каждый взрослый житель Швейцарии мог бы ежемесячно рассчитывать на 2 260 евро (в пересчете), а ребенок — на 565 евро. В результате 76,9% избирателей, принявших участие в референдуме, высказались против ББД.

В феврале 2020 года 57% швейцарских избирателей отклонили инициативу по расширению доступного жилья. Она предполагала выделение 10% новых квартир в собственность жилищных кооперативов, которые смогли бы предоставлять их малообеспеченным семьям за умеренную плату.

Зато второй февральский референдум — по вопросу предотвращения дискриминации по признаку сексуальной ориентации — получил поддержку 63% избирателей.

Референдум способен серьезно изменить жизнь не только государства, в котором он проводится, но и целого ряда других стран, а порой и всего мира. Так случилось с британским референдумом о членстве королевства в Европейском союзе. Он состоялся 23 июня 2016 года и носил факультативный характер. Результат оказался ошеломляющим — более 51% британцев поддержали Brexit! Возглавлявший тогда правительство Дэвид Камерон заявил, что уважает волю избирателей, но его правительство не станет воплощать ее в жизнь. Камерон ушел в отставку.

Его сменила Тереза Мэй, которая была полна решимости осуществить Brexit, однако ее правительство не смогло договориться с Брюсселем об условиях «развода». Мэй тоже ушла в отставку. Кресло премьера занял Борис Джонсон, ярый сторонник Brexit. В итоге Британия покинула ЕС 31 января 2020 года. Однако до сих пор у Лондона нет никаких международных договоров, определяющих его отношения с Евросоюзом в целом, входящими в него странам, а также с другими государствами. Между тем срок переходного периода, в течение которого Британия обязалась выполнять правила ЕС, истекает в конце нынешнего года. И проблема Brexit снова становится одной из самых острых для всего мира.

У референдумов есть немало противников. Многие историки и политологи считают, что проведение подобных всенародных голосований дает возможность правителям укрепить свои позиции и протащить законы или реформы, которые удавалось блокировать оппозиции с помощью парламентских методов. В качестве доказательства критики референдумов напоминают, как в 1933 году в Португалии к власти пришел диктатор Антониу де Оливейра Салазар. Спустя год такой же референдум привел к власти в Италии Бенито Муссолини. В 1936 году в Германии Адольф Гитлер с помощью референдума сосредоточил всю власть в своих руках. В 1947 году в Испании Франсико Франко сохранил власть, хотя с нацизмом и фашизмом в Европе было покончено. Демократию в Испании удалось восстановить только после смерти Франко в 1975 году. Кстати, в Германии после окончания Второй мировой войны референдумы на федеральном уровне ни разу не проводились.

Очевидно, следует напомнить и о том, что президент России Владимир Путин решил воспользоваться волеизъявлением народа, чтобы узаконить выгодные ему конституционные изменения, главная идея которых сводится к обнулению президентских сроков. Референдум по данному вопросу назначен на 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19. Он состоится под вывеской Общероссийского голосования по правкам к конституции России. Если все пройдет так, как задумал Путин, результаты референдума позволят ему оставаться у власти как минимум до 2036 года.

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