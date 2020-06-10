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Политика

"Страна видосиков": ГБР сняло ролик про Порошенко с кадрами из "Квартала"

16:09 10 июня 2020
Степан Казанин

Государственное бюро расследований, которое в среду объявило о подозрении Петру Порошенко, опубликовало яркий видеоролик с историей взаимоотношений ГБР с пятым президентом Украины.

Интересно, что ранее подобных видео ни один украинский правоохранительный орган не публиковал. Более того, ролик был настолько эмоционально насыщенный, что там даже нашлось место для кадров из шоу «Вечерний квартал».

Также в ролике ГБР фигурируют некоторые «порохоботы», которые якобы прикрывают Петра Порошенко. Как известно, этим термином называют активных сторонников пятого президента, которые публично поддерживают его политику, в том числе в социальных сетях. Накануне выборов в 2019 году «порохоботами» стали называть всех без разбору избирателей Порошенко.

В комментариях к посту ГБР устроили настоящий пожар.

Как сообщали «ФАКТЫ», подозрение относится к делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, родственники которого якобы имеют российские паспорта, полученные в Крыму после аннексии.

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