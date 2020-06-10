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Украина

ГБР сообщило Порошенко о подозрении

12:15 10 июня 2020
Порошенко

В Госоударственном бюро расследовании сообщили о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого суд в Киеве разрешил принудительно доставить на допрос.

На страничке ГБР в соцсетях, где приводилась текстовая трансляция, сообщается, что Петр Порошенко с адвокатом пришел на допрос в 11:05, а через полчаса, в 11:35, он попытался покинуть помещение.

«11:40. Следователи ГБР сообщили о подозрении Порошенко П.А.», — говорится в сообщении, однако не указывается, о каком деле идет речь.

Тем временем «Украинская правда» сообщает, что допрос Порошенко не состоялся и что подозрение относится к делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов заявлял, что у гражданской жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российские паспорта, которые они получили в оккупированном Крыму.

В апреле 2019 года Петр Порошенко уволил Семочко поста заместителя руководителя СВР.


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