Спорт

Названа фантастическая сумма, которую Роналду заработал в Instagram за прошлый год (фото)

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, официально ставший первым в истории футболистом-миллиардером, зарабатывает не только благодаря своим выступлениям на футбольном поле.

На страницу Криштиану в Instagram подписаны 223 млн людей, благодаря чему футболист является выгодной персоной для многих рекламодателей. Имея огромную аудиторию подписчиков, один рекламный пост на странице португальца стоит 1,17 млн долларов. Как подсчитал портал BuzzBingo, за 2019 год Роналду опубликовал 43 таких поста, соответственно, пополнил свой банковский счет на 50,3 млн в американской валюте.

За 2019 год на странице Роналду в Instagram было размещено 43 рекламных поста

Примечательно, что зарплата игрока в «Ювентусе» составляет 33 млн долларов — соответственно, даже без футбола Криштиану сможет обеспечить себе безбедное существование.

На втором месте в рейтинге самых успешных бизнесменов-инстаграмщиков расположился аргентинский полузащитник «Барселоны» Лионель Месси (154 млн подписчиков), заработавший 30,4 млн долларов, третий в списке — игрок в крикет Вират Кохли из Индии (64 млн подписчиков) с заработком в 15,7 млн долларов.

Отметим, что замыкают топ-пятерку богачей экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем (11,6 млн долларов) и бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар (8,1 млн в американский валюте).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в свежем рейтинге самых дорогостоящих футболистов мира Роналду нет даже в топ-50.

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