Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером (фото)

Спорт

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, объявивший себя лучшим игроком в истории, стал первым футболистом, общие доходы которого превысили отметку в один миллиард долларов. Как сообщает Forbes, обладатель пяти «Золотых мячей» стал всего третьим спортсменом, после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мейвезера-младшего, кому удалось это.

В 2019 году Роналду в одном из интервью заявил, что больше не нуждается в деньгах. «Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше», — сказал тогда футболист.

И действительно, Роналду притягивает деньги, как магнит. За 18 лет игровой карьеры (в 2002-м португалец дебютировал в родном «Спортинге», после чего выступал за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и сейчас защищает цвета туринского «Ювентуса») результативный нападающий, забивший за клубы и сборную 725 голов, получил в качестве зарплаты около 650 млн в американской валюте, остальные средства поступили на его счета благодаря рекламным контрактам — с такими всемирно известными брендами, как Nike, Armani, Herbalife и многими другими. А один рекламный пост на странице футболиста в Instagram, на которую подписаны 222 млн человек, стоит почти миллион долларов.

У Роналду рекламные контракты со многими известными брендами, а один рекламный пост на его странице в Instagram стоит почти миллион долларов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду уступил Роджеру Федереру в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по итогам 2019 года.

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