Украина

Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

— До выходных будет жаркая и сухая погода, особенно в Киеве, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. — В западных областях возможны дожди.

В четверг, 11 июня, грозовые дожди ожидаются в западных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Ивано-Франковской области термометры покажут плюс 23 градуса, а в центре, востоке и юге температура воздуха достигнет 33 градуса тепла.

В пятницу, 12 июня, небольшие дожди пройдут на западе страны, в Волынской и Закарпатской областях возможны грозы. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Закарпатской области температура воздуха плюс 24 градуса, на востоке Украины — до 33 градусов тепла.

В субботу, 13 июня, небольшие дожди накроют всю страну, скорость ветра около — 10 метров в секунду. Днем в Закарпатской области столбики температура воздуха — не выше плюс 24, а на севере страны — до 32 градусов тепла.

В воскресенье, 14 июня, грозовые дожди ожидаются на всей территории Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Одесской области температура воздуха в пределах плюс 22 градусов, на западе страны — до плюс 25, на востоке — местами до 29 градуса тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, июнь будет дождливым и жарким.

— По моим подсчетам, небольшие дожди ожидаются в период с 11 по 18 июня, а также возможны с 21 июня и до конца месяца,— спрогнозировал Леонид Горбань. — Если говорить о температуре, то с 11 по 18 июня она будет в пределах от 26 до 28 градусов тепла, а с 21 июня и до конца месяца ожидается повышение температуры до 31−34 градусов тепла. По ночам будет 13−15 градусов выше нуля.

Ранее другой народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» сказал: «К концу второй десятидневки июня осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде июня потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко». Синоптик прогнозирует, что нынешнее лето будет жарким, но с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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