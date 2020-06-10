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Общество и люди

Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина

17:51 10 июня 2020
пицерия

В связи с пандемией коронавируса, одна из старейших сетей пиццерий Pizza Celentano приняла решение закрыть рестораны в Киеве.

Точная дата не называется, но решение уже приняли окончательно. Об этом сообщил владелец столичной сети пиццерий Максим Храмов в интервью «НВ. Бизнес».

По его словам, на данный момент из 45 заведений осталось всего два — в Киеве и Борисполе.

Попытки поменять формат заведения, сменить персонал, ни к чему не привели — пиццерии не смогли приспособиться к новым требованиям гостей.

Напомним, сеть Pizza Celentano придумал львовский ресторатор Марк Зархин. Первая пицерия было открыта во Львове в 1997 году. Название для сети придумал друг ресторатора — некогда популярный исполнитель шансона Гарик Кричевский, а бренд нарисовал студент.

О том, какие коррективы внес коронавирус в развитие ресторанного бизнеса, читайте в материале «ФАКТОВ»: «После пандемии популярными будут рестораны с открытой кухней, — Дима Борисов».

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