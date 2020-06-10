- 18:26 "Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине
- 18:17 Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
- 18:12 Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ
- 17:51 Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина
- 17:48 Вооруженные силы получили 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19 от Фонда Губского
- 17:32 ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
- 17:28 "Общество понимает, что доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому из-за "дела Шеремета"
- 17:12 "Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко
- 16:58 Дистанционная торговля лекарствами решает ряд социальных проблем, — эксперты
- 16:40 Дело напавшего на полицейского экс-зама Кличко ушло в суд
- 16:37 В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке
- 16:32 Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии
Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина
В связи с пандемией коронавируса, одна из старейших сетей пиццерий Pizza Celentano приняла решение закрыть рестораны в Киеве.
Точная дата не называется, но решение уже приняли окончательно. Об этом сообщил владелец столичной сети пиццерий Максим Храмов в интервью «НВ. Бизнес».
По его словам, на данный момент из 45 заведений осталось всего два — в Киеве и Борисполе.
Попытки поменять формат заведения, сменить персонал, ни к чему не привели — пиццерии не смогли приспособиться к новым требованиям гостей.
Напомним, сеть Pizza Celentano придумал львовский ресторатор Марк Зархин. Первая пицерия было открыта во Львове в 1997 году. Название для сети придумал друг ресторатора — некогда популярный исполнитель шансона Гарик Кричевский, а бренд нарисовал студент.
О том, какие коррективы внес коронавирус в развитие ресторанного бизнеса, читайте в материале «ФАКТОВ»: «После пандемии популярными будут рестораны с открытой кухней, — Дима Борисов».
558
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.