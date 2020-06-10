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История с МН-17 может разрушить весь "минский процесс" и вылезет России боком, — Константин Машовец



«А вот где «собака порылась»… или почему Украина так «оборзела» на Донбассе…

Ещё до начала процесса по делу МН-17 я предупреждал, что «вся эта бодяга вылезет Кремлю боком»… и не только, собственно, за сам самолет, его экипаж и пассажиров…

А из тёмного чулана на свет божий… ОФИЦИАЛЬНО могут вытащить то, что может успешно похоронить все усилия Кремля к «замирению Украины»…

Мои слова начинают претворятся в жизнь…

Прокурор на процессе Вард Фердинандуссе ОФИЦИАЛЬНО заявил, что «…в следствии по делу теракта МН-17 существуют ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА участия Российской Федерации в войне против Украины на Донбассе…» (с)

В частности, он уточнил, что…

«В ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период, по крайней мере в районе июля 2014-го года, была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки военной техники и вооружения вооруженным формированиям, воюющим против украинского правительства … а также занималась набором боевиков в их состав и уплатой им» (с)

Собственно, тут как бы ничего нового… Это и так все знали… Но вот нюанс…

Дело в том, что в таком случае… ЛОГИКА всего так называемого «минского процесса», на которой нынче настаивает Кремль, где он всего лишь «посредник», летит в тартарары… а проще говоря, накрывается медным тазом…

По сути, события на Донбассе, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ правовое определение, причем в УГОЛОВНОМ СУДЕ по делу «о терроризме», как «АГРЕССИЯ РФ ПРОТИВ УКРАИНЫ»…

Объяснить, что в таком случае МОЖЕТ БЫТЬ со всеми этими «Нормандскими форматами», «формулами Штайнмайера» и прочими «Консультативными советами»… если в голландском суде ОФИЦИАЛЬНО признают, что в 2014 году РФ совершила агрессию против Украины? И для чего МОЖЕТ БЫТЬ использован сей судебный прецедент?

Думаю, не стоит… и так понятно…

Проще говоря… если голландский суд, уважаемый во всем мире, четко назовет то, что происходило весной-летом 2014 года на Донбассе «агрессией России против Украины»… то, по-сути, этим не только даст в руки Киева просто убийственную ПРАВОВУЮ дубину в отношении РФ… но фактически даст возможность Украине НА КОРНЮ похоронить всю логику нынешней стратегии Кремля в отношении «восстановления» своего влияния на нашу страну… и в частности, кремлеевский сценарий «разрешения конфликта на Донбассе»…

Опираясь на материалы судебного процесса по делу МН-17, Украина сможет выдвигать Кремлю СВОИ условия «разрешения конфликта на Донбассе»… причём опираясь на ВОЗМОЖНОЕ судебное решение и ПРАВОВУЮ оценку тех событий…

Нынешние международные санкции, в таком случае, покажутся Кремлю… просто невинной детской игрой «в бабайку»…

И дело тут в том, что такой сценарий ОЧЕНЬ ВЕРОЯТЕН… ибо позиции стороны обвинения на процессе, которая устами прокурора Варда Фердинандуссе УЖЕ ЧЁТКО проартикулировала, что не собирается «ограничиваться» конкретными обвиняемыми лицами… а собирается настаивать на правовой оценке УСЛОВИЙ и ПРИЧИН, приведших к столь трагическим последствиям… весьма тверды, непреклонны и весьма впечатлительны…

И думаю, зашквар с российским гражданством представителей оккупационных администраций на Донбассе тут же, так сказать, тоже «в жилу», логичен и понятен… кем же могут быть оккупанты, если не гражданами страны-агрессора?..

Скоро ли сказка сказывается, скоро ли дело делается, но лапти Кремлю УЖЕ ПЛЕТУТ…" — написал эксперт в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 июня в Нидерландах представители обвинения предоставили суду доказательства. Важнейшей уликой стали спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты, попавшей в Boeing.



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