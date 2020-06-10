Кондиционер, бойлер и ортопедический матрас: в Полтавском СИЗО открыли платную камеру (фото)

Украина

В среду, 10 июня, в учреждении исполнения наказаний № 23 (Полтавском следственном изоляторе) журналистам показали первую платную камеру (ранее такие камеры появились в Запорожском СИЗО). На площади 13 квадратных метров поместились две кровати (кстати, с ортопедическими матрасами), небольшая кухня с микроволновкой, электрочайником, столом с двумя стульями, компактным холодильником, а также телевизор, шкаф для одежды, санузел с бойлером. Особый комфорт ее временным жильцам будет обеспечивать кондиционер. Вот только решетки на металлопластиковых окнах никуда не делись.

Как рассказал начальник СИЗО Алексей Домашов, евроремонт и обустройство помещения обошлись учреждению в 43 тысячи гривен. В камере все сделано умелыми руками арестантов. Стоимость проживания одного человека: в сутки — 3 600 гривен, в неделю — 2 100, в месяц — 3 800. Но свободных мест на ближайший месяц уже нет, оба забронированы подследственными. В дальнейшем будет составляться список желающих пожить с комфортом в ВИП-камере. Через пару недель в СИЗО откроется еще одно такое же помещение. А если услуга будет востребована, руководство готово оборудовать блок или целый корпус. Деньги, вырученные за аренду улучшенных камер, будут использоваться на ремонт бесплатных.

Кстати, оплатить пребывание арестованного в такой камере могут его родственники, друзья или благодетели, причем дистанционно.

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, которая присутствовала на мероприятии, открытие камеры повышенной комфортности в Полтаве состоялось в рамках экспериментального проекта Кабинета министров, который продлиться до конца следующего года. На него не предусмотрено выделение денег из госбюджета. Поэтому могут привлекаться средства как местной власти, так и благотворительных и международных донорских программ. В первую очередь — деньги, предназначенные для проведения текущих ремонтов в СИЗО.

— Этот проект имеет несколько целей, — отметила Елена Высоцкая. — Прежде всего средства, уплаченные за проживание в специальных комнатах, планируется потратить на ремонт бесплатных камер. Проект поможет изменить те ужасные условия, которые есть в большинстве камер. А заключенный может официально обеспечить себе более комфортные условия проживания по собственному желанию, ведь имеет на это право, как любой человек, вина которого еще не доказана. После приговора суда нахождение в улучшенных камерах не предвидится.

Проект, по мнению заместителя министра юстиции, позволит побороть взяточничество и коррупцию в следственных изоляторах, сделать цивилизованными, официальными отношения между подследственными, родственниками, правозащитниками и арестованными.

Камеры нового образца уже есть в Киеве, Львове, Днепре, Черкассах, Запорожье и Вольнянске Запорожской области, в Харькове, Сумах. А до конца реализации пилотного проекта они должны появиться еще в 30 СИЗО Украины.

Елена Высоцкая сообщила, что в Кабмине думают о создании также частных следственных изоляторов, которые будут финансировать инвесторы, предоставляя государству услуги по содержанию заключенных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что министр юстиции возмутился условиями содержания заключенных в Херсонском СИЗО, отметив, что люди «годами живут там, как селедки в банке».

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Фото интернет-издания «Зміст», «Полтавщина»

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