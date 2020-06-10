Задолженность за воду выбивают коллекторы: что нужно знать должникам за «коммуналку»

Деньги

В условиях карантина десятки тысяч украинцев потеряли работу, а заработок еще тысяч украинцев существенно сократился. Соответственно, людям все сложнее оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Тем не менее коммунальщики стремятся использовать все возможности для взыскания задолженности. В частности, угрожают отключением услуг или обращаются в коллекторские компании. Но имеют ли право коммунальщики лишать должников воды и отопления и какие существуют законные методы взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги? Давайте разбираться.

«Киевводоканал» нанял коллекторов для выбивания долгов у злостных неплательщиков

Как стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 21 мая 2020 года ЧАО «АК «Киевводоканал» заключило договор с ООО «Астри Капитал» на предоставление услуг по взысканию задолженности с потребителей. Цена договора составила 3,62 млн гривен. До конца нынешнего года коллекторская компания должна обеспечивать уменьшение и погашение задолженности физических лиц перед «Киевводоканалом», в частности:

* от имени заказчика вести переговоры с владельцами лицевых счетов; * отправлять сообщения, письма, телеграммы, звонить, встречаться с потребителями-должниками с целью погашения ими задолженности перед «Киевводоканалом»; * собирать, хранить и использовать информацию по лицевым счетам потребителей в соответствии с действующим законодательством; * по письменному поручению заказчика ограничивать предоставление должникам услуг по водоотведению и водоснабжению.

В «Киевводоканале» сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность киевлян за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения составляет 566,1 млн гривен (450 тысяч лицевых счетов). Причем 50 тысяч (11%) потребителей «злостные неплательщики», задолжавшие поставщику 440 млн гривен, что составляет 80% от общей суммы долга. А сумма долга одного из потребителей составляет свыше 260 тысяч гривен.

«Работа с указанной категорий потребителей-должников очень сложная для выполнения ее собственными силами, поскольку требует использования специальных методов и средств влияния. Именно потому „Киевводоканал“ вынужден применять к таким нарушителям крайние меры — обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы», — говорится в сообщении «Киевводоканала».

В организации уточнили, что коллекторы будут работать с потребителями, долг которых составляет более 1 тысячи гривен или они не оплачивали услуги более 1 года. Это, по данным предприятия, около 30 тысяч потребителей.

«Общий размер уплаченной пени не может превышать сумму долга»

Прокомментировать сложившуюся ситуацию «ФАКТЫ» попросили юристов.

«Статьей 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» регулируется правовая норма об ответственности должника за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. — Если потребитель не вовремя вносит платеж за жилищно-коммунальные услуги, то он обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% суммы долга. Начисляется пеня с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Однако пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.

Следовательно, коммунальное предприятие имеет право заявлять требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг независимо от размера долга", — отметила адвокат.

Но нас в первую очередь интересует, как, согласно действующему законодательству, может проводиться взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги?

«Если должник не платит, взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги может происходить в судебном порядке путем подачи в суд заявления, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер юридической фирмы «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий. — На сегодня поставщикам услуг предоставлена возможность взыскать долг «быстрым» путем: подать в суд заявление о выдаче судебного приказа. Судебный сбор за подачу такого заявления составляет 210 грн, а срок рассмотрения заявления — 5 дней со дня подачи.

Возможен другой вариант: путем подачи поставщиком услуг искового заявления в суд, но при этом минимальный судебный сбор составляет 2102 грн. Оба заявления подаются по месту регистрации должника либо по месту расположения квартиры (дома, помещения), в котором предоставляются услуги".

«Если должник не согласен с суммой коммунальной задолженности, он вправе оспорить решение суда, — уточнила Екатерина Анищенко. — Сделать это можно путем подачи заявления об отмене судебного приказа. Срок обжалования составляет 15 дней со дня получения решения суда.

Хочу отметить, что взыскание задолженности в ЖКХ может происходить через суд, когда должник полностью игнорирует все уведомления и не вносит никаких средств. Если на вас подали в суд, избегать его не стоит. В суде вы можете предоставить справки и прочие документы, которые могут быть доказательством неплатежеспособности. Например, справка о потере работы, об утрате кормильца или о состоянии здоровья. Впрочем, в случае отмены судебного приказа задолженность по оплате коммунальных платежей не списывается, а требования о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги могут в дальнейшем рассматривать в порядке искового производства", — отметила адвокат.

«Взыскание задолженности по коммунальным услугам может происходить посредством наложения ареста на имущество неплательщика»

Не менее важный вопрос: кто имеет право заниматься взысканием таких долгов? Могут ли привлекаться государственные или частные судебные исполнители либо коллекторские компании?

«После того как решение (приказ) вступило в законную силу, суд выдает кредитору исполнительный документ, который кредитор (взыскатель) предъявляет к принудительному исполнению либо в органы Государственной исполнительной службы, либо частному исполнителю, — сообщил Олег Горецкий. — Взыскивать задолженность имеет право кредитор (поставщик услуг). Но привлекать к исполнению взыскания кредитор может кого угодно на собственное усмотрение: юристов, коллекторов и так далее. Разница между этими лицами состоит в основном в их методах воздействия на должника».

Однако в процедуре взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги есть немало важных нюансов.

«Взыскание задолженности за коммунальные услуги возможно только после вынесения судом решения, а его реализация осуществляется Государственной исполнительной службой, — отметила Екатерина Анищенко. - Если вы не являлись в суд или не смогли прийти к компромиссу, взыскание задолженности по коммунальным услугам может происходить посредством наложения ареста на имущество неплательщика. Это высшая ступень наказания, которая происходит только по решению суда. В такой ситуации вы лишаетесь права продать, обменять, сдать в аренду или использовать как залог свое жилье. Такое положение продлится до тех пор, пока не будут выплачены все деньги полностью.

Однако, согласно ст. 48 Закона Украины «Об исполнительном производстве» исполнитель не имеет права наложить взыскание на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено, в случае, если сумма долга не превышает 20 минимальных заработных плат. А это, из расчета минимальной заработной платы 4 723 грн, составляет 94 тысячи 460 грн. Таким образом, у исполнителя есть шансы отобрать у вас квартиру, только если у вас два и больше жилых помещений, независимо от суммы вашей задолженности, или если у вас одно жилое помещение и сумма долга больше 94 тысяч 460 грн.

При этом стоит помнить, что взыскание на квартиру или дом может быть реально наложено только на ту часть, которая принадлежит должнику на основании документа о праве собственности. Если вам принадлежит только 1/3 часть квартиры или дома, то, соответственно, взыскание может быть наложено только на 1/3 часть этой недвижимости", — подчеркнула Екатерина Анищенко.

В следующей статье мы подробно расскажем, могут ли поставщики жилищно-коммунальных услуг отключать конкретным должникам воду, отопление или электроэнергию и как это происходит в Украине и других странах.

Стоит напомнить, что 20 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг. В частности, данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» относительно возможности доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца или пользователя для ограничения или прекращения предоставления коммунальной услуги.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter