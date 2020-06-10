Спорт

Фьюри объявил о бое с Джошуа: стало известно, когда он пройдет (видео)

Поединку между обладателем чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья), который на карантине поразил своих поклонников зверским аппетитом, заказав еды в фаст-фуде на 700 долларов, и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в аналогичном дивизионе Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) быть.

Об этом сообщил скандальный британец на своей странице в Instagram. «Официально! Бой Фьюри — Джошуа согласован на следующий год. Для начала мне надо размазать Деонтея Уайлдера, а я уничтожу Джошуа», — записал «Цыганский король» видеообращение ко своим фанатам.

Слова Фьюри подтвердил и промоутер Джошуа британец Эдди Хирн. «Мы еще не подписали контракты, потому что многое еще надо проработать, но это будет самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка. Джошуа и Фьюри договорились о двух боях, и первый бой может состояться следующим летом», — передает слова Хирна сайт Sky Sports.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен второй соперник Тайсона Фьюри в рестлинге.

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