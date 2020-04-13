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Спорт

Тайсон Фьюри поразил зверским аппетитом на карантине (фото)

22:08 13 апреля 2020 6
Тайсон Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не отказывает себе во вкусной еде, даже находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает издание The Sun, боксер, у которого жена и пятеро детей, сделал заказ на дом из ресторана быстрого питания. В итоге, ему привезли десяток различных пицц, пакеты с курицей, мясом на гриле и королевскими креветками. В итоге «обед» обошелся британцу в 557 фунтов стерлингов (чуть меньше 700 долларов).

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел еще до введения карантина, Фьюри в бою-реванше победил техническим нокаутом американца Деонтея Уайлдера. Ожидалось, что третья встреча боксеров на ринге пройдет 3 октября в Лас-Вегасе, однако в связи с пандемией коронавируса, вполне возможно, дату боя придется сместить.

Добавим, что в Великобритании зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11 329 из них завершились летальным исходом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дрю Макинтайр станет соперником Тайсона Фьюри во втором поединке в рестлинге.

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