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Тайсон Фьюри поразил зверским аппетитом на карантине (фото)
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не отказывает себе во вкусной еде, даже находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает издание The Sun, боксер, у которого жена и пятеро детей, сделал заказ на дом из ресторана быстрого питания. В итоге, ему привезли десяток различных пицц, пакеты с курицей, мясом на гриле и королевскими креветками. В итоге «обед» обошелся британцу в 557 фунтов стерлингов (чуть меньше 700 долларов).
Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел еще до введения карантина, Фьюри в бою-реванше победил техническим нокаутом американца Деонтея Уайлдера. Ожидалось, что третья встреча боксеров на ринге пройдет 3 октября в Лас-Вегасе, однако в связи с пандемией коронавируса, вполне возможно, дату боя придется сместить.
Добавим, что в Великобритании зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11 329 из них завершились летальным исходом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дрю Макинтайр станет соперником Тайсона Фьюри во втором поединке в рестлинге.
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