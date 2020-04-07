Спорт

Фьюри проведет второй бой в рестлинге: стал известен соперник

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе боксер Тайсон Фьюри готов провести еще один поединок в рестлинге.

Уже известен соперник британца — им станет Дрю Макинтайр, который в конце января одолел действующего на тот момент чемпиона мира в супертяжелом весе Брока Леснара и стал новым обладателем титула, после чего бросил вызов «Цыганскому королю».

«Дрю Макинтайр бросил мне вызов после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу поздравить его. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте», — написал Тайсон на своей странице в Instagram.

Напомним, что 31 октября Фьюри успешно дебютировал в WWE, нокаутировав Брона Строумэна и заработав за поединок 15 миллионов долларов. Таким образом, в случае победы 31-летний британец может стать первым в истории обладателем титулов чемпиона мира одновременно и в боксе, и в рестлинге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет 3 октября в Лас-Вегасе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter