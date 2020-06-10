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Украина

"Венгерский" район в Закарпатье: Кулеба прояснил ситуацию

22:00 10 июня 2020
Берегово

Появление в Закарпатье Береговского района не несет угроз украинской государственности. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Информацию о том, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии, Кулеба назвал фейком. Он напомнил, что Береговский район уже давно существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет о присоединении к нему Виноградовского района в пределах административно-территориальной реформы.

Глава МИД отметил, что он и его ведомство выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведут никаких переговоров ни с одной страной по созданию «национальных» районов или округов.

Украинские дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, ищут компромиссы, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины.

Между тем депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан считает, что создание «венгерского» района в Закарпатье, приведет к вооруженному конфликту и потери части территории Украины. В связи с этим Билан подал обращение в Тернопольский горсовет о срочном созыве внеочередной сессии, на которой просит рассмотреть вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины.

Напомним, «венгерский вопрос» особо стал остро осенью 2018 года, когда в сети всплыло видео о раздаче венгерских паспортов в консульстве в Берегово. Тогда Украина не исключала, что может применить санкции по отношению к консулу Венгрии.

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