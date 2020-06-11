"Лето стало жарким": супермодель Алеся Кафельникова снялась полностью обнаженной для глянца

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Супермодель Алеся Кафельникова, дочь звезды тенниса начала века, снялась в откровенной фотосессии и попала на обложку российской версии журнала Elle.

Снимок 21-летняя красавица, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, разместила в Instagram.

На фото знаменитость позирует полностью обнаженной спиной к камере, скрестив при этом ноги. Кафельникову запечатлели лежащей на подоконнике с внешней стороны здания.

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — подписала пост девушка.

Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях.

«Лето в Москве наконец стало жарким», «Лучшая», «Очень круто. Российский Elle шикарен. И вы», «Это секс», «Божественная» — высказывались поклонники.

Напомним, что родившаяся в 1998 году Алеся Кафельникова, или, как ее называют друзья и близкие, Леся Каф, попала в поле зрения прессы впервые в 2001 году, после громкого бракоразводного процесса ее родителей — известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Сегодня она является успешной моделью международного уровня, но утверждает, что модельную карьеру делала без помощи знаменитого папы. Тот якобы не только не вкладывал деньги в ее продвижение, но и поначалу был против того, чтобы дочь работала манекенщицей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алеся Кафельникова прокомментировала инцидент с известной российской моделью Ксенией Пунтус, которую нашли ночью с тяжелыми травмами под окнами дома внука Никиты Михалкова Андрея Бакова.

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