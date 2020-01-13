После трагедии с моделью Ксенией Пунтус внук Михалкова удивил неожиданным поступком

Шоу-бизнес

Инцидент с известной российской моделью Ксенией Пунтус, которую нашли ночью с тяжелыми травмами под окнами дома внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, обрастает новыми подробностями. Пока 21-летняя девушка с тяжелыми травмами и потерей памяти находится в московской больнице, свои версии инцидента выдвинули ее друзья, поделились наблюдениями и соседи Бакова. Семья Михалковых и 19-летний наследник инцидент не комментируют. Андрей заблокировал свои страницы в социальных сетях. Его мать Анна Михалкова также закрыла возможность оставлять комментарии.

На данный момент известно, что Ксению в одних джинсах и футболке, без обуви, сумочки и телефона нашел на улице дворник. Полиция предполагает, что она выпала с третьего этажа квартиры, в которой проживает Андрей Баков. Парень заявил, что в ту ночь вернулся домой с вечеринки пьяным, сразу уснул и ничего не помнит.

Друзья Ксении шокированы произошедшим. Они утверждают, что девушка вела здоровый образ жизни, не пила, не курила, не употребляла запрещенные препараты, активно занималась спортом. Мол, добровольно прыгать из окна она бы не стала. Пунтус является востребованной моделью, 14 января она планировала лететь в Париж на очередные съемки.

«Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья все знаем, что произошло что-то не то, но все, кто был на вечеринке, все отрицают (якобы, ее отвезли домой к парню, и это все). Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, скорей всего родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду», — считает Алеся Кафельникова.

Также друзья модели предполагают, что Ксению могли избить или выбросить из машины. Говорят, что с Баковым Пунтус общалась, но между ними не было романтических отношений. А соседи Андрея говорят, что видели пару вместе не раз. Квартира считается местом происшествия, она опечатана.

«При мне опечатывали квартиру, в которой проживает Андрей Баков. Так что девушка явно там была и выпала оттуда. Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись. Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали», — цитирует соседа Бакова КП.ру.

Также стало известно, что Ксения Пунтус встречалась с обеспеченным молодым человеком Назаром Дарлиевым. Во всяком случае, он публиковал на своей странице в сети совместные фото.

Напомним, Андрей Баков — старший сын Анны Михалковой. Парень учится на экономическом факультете в МГУ, был замечен на показах в качестве модели.

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