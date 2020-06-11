- 02:55 Гостей не ждут: Генассамблею ООН могут провести в необычном формате
- 02:39 "Лето стало жарким": супермодель Алеся Кафельникова снялась полностью обнаженной для глянца
- 01:58 Шесть украинских вузов попали в ТОП-1000 университетов мира: какие заняли места
- 01:34 Вытащил из пасти крокодила: мужчина спас друга от напавшей на него рептилии
- 00:58 Лишили Путина главного аргумента: Курт Волкер похвалил команду Зеленского в ТКГ
- 00:30 Украина "оцифрует" иностранцев: что об этом известно
- 10.06 23:59 Суд отказался смягчить приговор виновнику громкого убийства ветерана АТО в центре Киева
- 10.06 23:25 Под Киевом обнаружили тело пропавшего нацгвардейца: стали известны первые подробности трагедии
- 10.06 22:58 В Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик "Новой почты" с посылками
- 10.06 22:40 В Харькове российских дипломатов потроллили муралом с эмблемой контрразведки СБУ
- 10.06 22:19 В Запорожье начальника полиции "разжаловали в рядовые" за драку на базе отдыха
- 10.06 22:00 "Венгерский" район в Закарпатье: Кулеба прояснил ситуацию
Гостей не ждут: Генассамблею ООН могут провести в необычном формате
В связи с бушующей в мире пандемии коронавируса председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную на 22−29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Предлагается, чтобы в зале Генассамблеи позировали заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.
«Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года», — заявил Мухаммад-Банде.
По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.
Напомним, Европейский союз созвал на 18 июня саммит лидеров «Восточного партнерства», который пройдет в формате видеоконференции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что специалисты ООН в сфере здравоохранения предупредили мировых лидеров о том, что пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Так, в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия. По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...