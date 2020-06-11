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Мир

Гостей не ждут: Генассамблею ООН могут провести в необычном формате

2:55 11 июня 2020
Генассамблея ООН

В связи с бушующей в мире пандемии коронавируса председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную на 22−29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Предлагается, чтобы в зале Генассамблеи позировали заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

«Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года», — заявил Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Напомним, Европейский союз созвал на 18 июня саммит лидеров «Восточного партнерства», который пройдет в формате видеоконференции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что специалисты ООН в сфере здравоохранения предупредили мировых лидеров о том, что пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Так, в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия. По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.

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