- 08:45 Коронавирус вспыхнул с новой силой: за сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19
- 08:43 Бывшая астронавтка стала первым в мире человеком, побывавшим в космосе и в Марианской впадине
- 08:23 «Самый дорогой кофе в жизни»: Ляшко отреагировал на штраф за нарушение карантина
- 08:09 Автор «Гарри Поттера» призналась, что стала жертвой сексуального насилия
- 08:04 Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов, — Валерий Пекар
- 07:50 Нападение на Стерненко: дело против погибшего подозреваемого закрыли
- 07:28 Скандал с детьми от суррогатных матерей: иностранцы начали забирать «застрявших» в Киеве детей
- 07:03 Дожди с грозами и жара до +35: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели
- 07:02 Задолженность за воду выбивают коллекторы: что нужно знать должникам за «коммуналку»
- 06:43 Паранойя чекиста: действия Путина в Украине объяснили психологической травмой
- 05:25 Трагедия под Харьковом: мужчина погиб от взрыва гранаты
- 04:55 История из другого мира: фильм о событиях на Донбассе стал победителем международной премии
Бывшая астронавтка стала первым в мире человеком, побывавшим в космосе и в Марианской впадине (фото)
Бывшая астронавтка NASA стала первым в мире человеком, побывавшим в космосе и в самом глубоком месте мирового океана — Марианской впадине. Отважная американка стала также первой в мире женщиной, спустившейся на такую глубину. До сих пор это рискнули совершить лишь восемь мужчин.
Как сообщает CNN, 68-летняя Кэти опустилась в Марианскую впадину в специальном подводном аппарате вместе с 54-летним исследователем и бизнесменом Виктором Весково. По словам Кэти, это было, как поездка на «волшебном лифте». Они полтора часа провели на невообразимой глубине в 10 915 метров в Бездне Челленджера — самой глубокой точке впадины.
В 1984 году Салливан стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. Всего Кэтрин, геолог по образованию и океанограф по профессии, осуществила три космических полета. В космосе она пробыла 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут — в открытом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Под Киевом обнаружили тело пропавшего нацгвардейца: стали известны первые подробности трагедии (фото)
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...