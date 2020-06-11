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Мир

Бывшая астронавтка стала первым в мире человеком, побывавшим в космосе и в Марианской впадине (фото)

8:43 11 июня 2020
Кэти Салливан

Бывшая астронавтка NASA стала первым в мире человеком, побывавшим в космосе и в самом глубоком месте мирового океана — Марианской впадине. Отважная американка стала также первой в мире женщиной, спустившейся на такую глубину. До сих пор это рискнули совершить лишь восемь мужчин.

Как сообщает CNN, 68-летняя Кэти опустилась в Марианскую впадину в специальном подводном аппарате вместе с 54-летним исследователем и бизнесменом Виктором Весково. По словам Кэти, это было, как поездка на «волшебном лифте». Они полтора часа провели на невообразимой глубине в 10 915 метров в Бездне Челленджера — самой глубокой точке впадины.

В 1984 году Салливан стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. Всего Кэтрин, геолог по образованию и океанограф по профессии, осуществила три космических полета. В космосе она пробыла 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут — в открытом.


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