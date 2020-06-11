Популярная рэперша тайно родила первенца (фото)

Гламур

Популярная Игги Азалия (настоящее ее имя Аметист Амелия Келли) тайно родила первенца. О своей беременности рэперша официально не сообщала и слухи о ней до сих пор не подтверждала.

«У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу, чтобы его жизнь была приватной, но хотела дать понять, что само его существование не является секретом, и люблю его так, что это не передать словами», — сообщила Игги Азалия в Instagram.

Имя ребенка, дату рождения, а также личность его отца Игги раскрывать не стала. Однако скорее всего это 23-летний американский рэпер Playboi Carti, с которым у нее роман с осени 2018-го года. Год назад даже появились слухи об их помолвке.

В числе предыдущих бойфрендов Игги были рэпер A$AP Rocky и баскетболист Ник Янг — кузен рэпера Кендрика Ламара.

Игги Азалия она получила признание после того, как выложила на YouTube видео на скандальные песни «Pu$$y» и «Two Times». В 2012 году уроженка Австралии стала первой девушкой и первым неамериканским белым рэпером, появившимся на XXL’s annual Top 10 Freshman — рейтинге самых «горячих» рэперов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Илона Гвоздева рассекретила имя будущего ребенка.



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