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Беременная Илона Гвоздева рассекретила имя будущего ребенка
Хореограф Илона Гвоздева, ожидающая второго ребенка, рассекретила имя будущего малыша. Победительница «Танців з зірками» говорит, что пока они с мужем не знают пол ребенка. Но варианты имен уже придумали для мальчика и для девочки. Поскольку о пополнении в семье пара узнала, вернувшись из отпуска в Доминикане, имена придумали соответствующие.
«Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка. Так как эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили: если родится мальчик, то назовем — Доминик, если девочка — Доминика. Еще мужу нравится имя Гаяна, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс», — рассказала Илона изданию «КП» в Украине".
Хореограф с мужем Иваном воспитывает дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет. Супруги мечтают о мальчике. Но будут рады и доченьке.
«Сейчас мечтаем о парне, а там как Бог даст. Главное, чтобы ребенок был счастливым и здоровеньким», — говорит Илона.
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