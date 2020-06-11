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Спорт

Бенефис Шевченко: восемь лет назад Украина отпраздновала историческую победу на Евро-2012 (видео)

11:39 11 июня 2020
Андрей Шевченко сборная Украины

Ровно восемь лет назад, 11 июня 2012 года, сборная Украины по футболу дебютировала в финальной части чемпионата Европы по футболу, который наша страна проводила совместно с Польшей.

В первом туре подопечные Олега Блохина встречались со сборной Швеции. Несмотря на то, что «желто-синие» пропустили первыми после точного удара Златана Ибрагимовича, нашей национальной команде все же удалось вырвать историческую победу благодаря дублю обладателя «Золотого мяча-2004» Андрея Шевченко.

Отметим, что эта победа стала, к сожалению, единственной для Украины на Евро-2012. В двух следующих поединках «желто-синие» уступили Франции (0:2) и Англии (0:1), прекратив борьбу уже после группового этапа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко до конца 2022 года.

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Бенефис Шевченко: восемь лет назад Украина отпраздновала историческую победу на Евро-2012 (видео)

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