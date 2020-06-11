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Украина может отложить возобновление международного авиасообщения
Не исключено, что международное авиасообщение со странами ЕС, открытие которого анонсировали с 15 июня, может возобновиться значительно позже.
Об этом в соцсетях пишет Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба. По его информации, вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. «Тем, кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня, придется еще подождать», — сообщает дипломат.
Украинцам, которые необходимо вылететь в Вену или вернутся домой, он предложил писать в личные сообщения, чтобы узнать количество желающих воспользоваться спецтейсом.
«Правила въезда на авто остаются теми же, что и были. Могут въезжать граждане Украины, у которых на руках есть подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), желательно согласованное с посольством Австрии в Украине», — добавил Александр Щерба.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту «Киев» анонсировали первые международные рейсы на 15 июня — ожидается вылет самолетов в Беларусь. А с 16 июня в расписании значились рейсы и в некоторые страны ЕС.200
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!